क्या यूपी के 150 साल पुरानी इस यूनिवर्सिटी का बदलेगा नाम? योगी के मंत्री ने की बड़ी मांग
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2917752
Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

क्या यूपी के 150 साल पुरानी इस यूनिवर्सिटी का बदलेगा नाम? योगी के मंत्री ने की बड़ी मांग

Aligarh News: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की मांग को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने कहा है कि इस ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर देना चाहिए

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Sep 11, 2025, 01:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Aligarh News/मनीष शर्मा: अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी के नाम को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है.  दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर हरिगढ़ यूनिवर्सिटी करने की मांग उठाई है. उनका कहना है कि अलीगढ़ की पहचान बदलनी चाहिए और इसे इसकी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ा जाना चाहिए.

अलीगढ़ दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने बड़ा बयान देकर राजनीतिक हलचल मचा दी है. उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अब हरिगढ़ यूनिवर्सिटी बने. उनका तर्क है कि जिस जमीन पर ये विश्वविद्यालय खड़ा है, वहां देश का पैसा खर्च होता है, तो फिर यहां सामान्य और स्थानीय छात्रों को वंचित क्यों रखा जाए. 

रघुराज सिंह ने कहा कि अलीगढ़ भोले बाबा और संत हरिदास की धरती है. इसलिए यहां की यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर हरिगढ़ होना चाहिए, ताकि यह भारत की शान के रूप में जानी जाए. उन्होंने यह भी मांग की कि यूनिवर्सिटी में SC, ST और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया जाए. फिलहाल उनका यह बयान राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र बन चुका है. 

Add Zee News as a Preferred Source

और पढे़ं: मिर्जापुर के विंध्याचल रेलवे स्टेशन का नाम बदला, गृह मंत्रालय ने दी अनुमति, योगी सरकार ने जारी की अधिसूचना 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

aligarh news

Trending news

Maharajganj News
नेपाल में चौथे दिन भी बवाल, कर्फ्यू जैसे हालात; जानें भारत से घूमने गए लोगों का हाल
aligarh news
क्या यूपी के 150 साल पुरानी इस यूनिवर्सिटी का बदलेगा नाम? योगी के मंत्री ने की मांग
Ramnagar news
कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व में फुल डे सफारी की राह खुली, पर्यटकों का सपना होगा पूरा
gonda news
कब तक जागोगे, चोरी तो करके रहूंगा..चोर ने गांव वालों को भेजी चिट्ठी, फैली दहशत
Gorakhpur News
गोरखपुर में सरेआम सड़क पर तड़तड़ाईं गोलियां, CCTV से खुल सकता है बदमाशों का राज
Jhansi News
पिता जी को हर तीसरे साल सांप काटता है... बेटे ने बताई रूह कंपा देने वाली सच्चाई
Mathura News
राधाकुंड में स्नान बना काल, परिवार का इकलौता चिराग बुझा
Kanpur News
सीतापुर का जज हूं,झांसे में लेकर नर्सिंग अफसर से ठगे 59.50 लाख, मूवी दिखाकर हुआ फरार
king cobra viral video
रिहायशी क्षेत्र में रेंगता दिखा 15 फीट लंबा किंग कोबरा, नागराज को देखकर दहशत में लोग
kaushambi news
Kaushambi News: शादी का दबाव, मारपीट और फिर मौत… कौशांबी में दिल दहला देने वाली घटना
;