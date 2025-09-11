क्या यूपी के 150 साल पुरानी इस यूनिवर्सिटी का बदलेगा नाम? योगी के मंत्री ने की बड़ी मांग

Aligarh News/मनीष शर्मा: अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी के नाम को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है. दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर हरिगढ़ यूनिवर्सिटी करने की मांग उठाई है. उनका कहना है कि अलीगढ़ की पहचान बदलनी चाहिए और इसे इसकी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ा जाना चाहिए.

अलीगढ़ दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने बड़ा बयान देकर राजनीतिक हलचल मचा दी है. उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अब हरिगढ़ यूनिवर्सिटी बने. उनका तर्क है कि जिस जमीन पर ये विश्वविद्यालय खड़ा है, वहां देश का पैसा खर्च होता है, तो फिर यहां सामान्य और स्थानीय छात्रों को वंचित क्यों रखा जाए.

रघुराज सिंह ने कहा कि अलीगढ़ भोले बाबा और संत हरिदास की धरती है. इसलिए यहां की यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर हरिगढ़ होना चाहिए, ताकि यह भारत की शान के रूप में जानी जाए. उन्होंने यह भी मांग की कि यूनिवर्सिटी में SC, ST और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया जाए. फिलहाल उनका यह बयान राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र बन चुका है.

Add Zee News as a Preferred Source

और पढे़ं: मिर्जापुर के विंध्याचल रेलवे स्टेशन का नाम बदला, गृह मंत्रालय ने दी अनुमति, योगी सरकार ने जारी की अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !