Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

अलीगढ़ में घर से खींचकर युवक की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने 8 आरोपियों को दबोचा

Aligarh News: अलीगढ़ जिले में शनिवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जिसमें 18 वर्षीय युवक को घर से खींचकर बेरहमी से मारपीट के बाद चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 12, 2025, 04:48 PM IST
Aligarh police

Aligarh Crime News/मनीष शर्मा:  उत्तर प्रदेश के अलीगढ़  में शनिवार रात एक 18 वर्षीय युवक करन पुत्र मेघ सिंह की घर से खींचकर बेरहमी से चाकुओं से हत्या कर दी गई. घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है. मृतक करन नोएडा में नौकरी करता था और वह छुट्टी लेकर घर आया था.

कहां की है ये घटना?
ये घटना  जवां थाना क्षेत्र के मोहल्ला अहेरिया की बताई जा रही है. पुलिस के अनुसार, मोहल्ले का ही अशद पुत्र नफीस खां अपने साथ लगभग सात अन्य युवकों के साथ करन को घर के बाहर बुलाने आया. करन ने जाने से मना किया, लेकिन आरोपियों ने घर में घुसकर उसे घसीटकर करीब 200 मीटर दूर एक खाली प्लॉट में ले जाकर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी.

मृतक करन के परिवार और स्थानीय लोगों ने थाने में हंगामा किया और आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ-साथ उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की. घटना के बाद अहेरिया समाज के लोगों ने बाजार बंद कर दिया.

 8 गिरफ्तार को पुलिस ने दबोचा
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और कुछ ही घंटों में हत्या में शामिल 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों में असद पुत्र नफीस खां, इद्रीश पुत्र अब्दुल सलाम, नफीस खां पुत्र अब्दुल सलाम, अयान पुत्र शमशाद खां, अनश पुत्र नफीस खां, अरमान पुत्र इद्रीश, अल्तमश पुत्र नफीस खां और चांद पुत्र शमशाद खां शामिल हैं.

सीओ का बयान
सीओ सर्वम सिंह ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और कानूनी कार्रवाई के बाद उन्हें जेल भेजा जाएगा. मृतक के परिवार का कहना है कि उनके और आरोपियों के बीच कोई पुरानी रंजिश नहीं थी. वहीं इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दे रही है.

