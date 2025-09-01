Aligarh News: ‘तुम्हें पत्नी बनाना चाहता हूं…’ 7वीं की छात्रा को प्रिंसिपल ने लिखा लव लेटर, खुलासे ने उड़ाए परिजनों के होश!

Aligarh News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से मानवता को शर्मनाक कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल कक्षा सात की छात्रा से शादी करने का दबाव बना रहा है. जब ये बात छात्रा के परिवार वालों को पता चली तो उन्होंने तुरंत डीएम और एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई. जिसके बाद पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है.

कहां का है ये मामला?

दरअसल, ये मामला जवां ब्लॉक के तालिवनगर स्थित सरकारी स्कूल की बताई जा रही है. जहां पर स्कूल के प्रिंसिपल शकील अहमद ने स्कूल में पढ़ रही कक्षा 7 की छात्रा को तंग कर रहा था. कई बार उसे लव लेटर भी दिया है. इतना ही नहीं उसे धमकी भी देता था किसी से कही तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा.

कैसे हुआ खुलासा?

पीड़ित की मां ने बताया कि अक्सर आरोपी उसकी बेटी से छेड़छाड करता है और उसे धमकी भी देता है. जिसके कारण मेरी बेटी डर जाती थी. इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि बेटी से काफी पूछने के बाद उससे बताया कि प्रिंसिपल शकील अहमद उसे कई बार लव लेटर दे चुका है. लव लेटर में लिखता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुमसे पत्नी बनाना चाहता हूं. इतना ही नहीं शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव भी बना रहा था.

BSA ने क्या कहा?

इस मामले के सामने आने के बाद BSA राकेश कुमार ने आरोपी प्रिंसिपल को तुरंत निलंबित कर दिया और कहा कि आरोपी प्रिंसिपल की सेवाएं पूरी तरह समाप्त करने की तैयारी की जा रही है. फिलहाल ये मामला पूरे जिले में चर्चाओं का विषय बन चुका है.

