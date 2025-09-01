Aligarh News: ‘तुम्हें पत्नी बनाना चाहता हूं…’ 7वीं की छात्रा को प्रिंसिपल ने लिखा लव लेटर, खुलासे ने उड़ाए परिजनों के होश!
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2905018
Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

Aligarh News: ‘तुम्हें पत्नी बनाना चाहता हूं…’ 7वीं की छात्रा को प्रिंसिपल ने लिखा लव लेटर, खुलासे ने उड़ाए परिजनों के होश!

Aligarh News: अलीगढ़ जिले में सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल कक्षा सात की छात्रा के छेड़छाड करता और लव लेटर लिखकर शादी का दबाव बना रहा था. इतना ही नहीं प्रिंसिपल उसे धमकी भी देता था कि किसी से कही तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Sep 01, 2025, 05:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Aligarh News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से मानवता को शर्मनाक कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल कक्षा सात की छात्रा से शादी करने का दबाव बना रहा है.  जब ये बात छात्रा के परिवार वालों को पता चली तो उन्होंने तुरंत डीएम और एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई. जिसके बाद पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है. 

कहां का है ये मामला?
दरअसल, ये मामला जवां ब्लॉक के तालिवनगर स्थित सरकारी स्कूल की बताई जा रही है. जहां पर स्कूल के प्रिंसिपल शकील अहमद ने स्कूल में पढ़ रही कक्षा 7 की छात्रा को तंग कर रहा था.  कई बार उसे लव लेटर भी दिया है. इतना ही नहीं उसे धमकी भी देता था किसी से कही तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा. 

कैसे हुआ खुलासा?
पीड़ित की मां ने बताया कि अक्सर आरोपी उसकी बेटी से छेड़छाड करता है और उसे धमकी भी देता है. जिसके कारण मेरी बेटी डर जाती थी.  इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि बेटी से  काफी पूछने के बाद उससे बताया कि प्रिंसिपल शकील अहमद उसे कई बार लव लेटर दे चुका है.  लव लेटर में लिखता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुमसे पत्नी बनाना चाहता हूं. इतना ही नहीं शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव भी बना रहा था.    

Add Zee News as a Preferred Source

BSA ने क्या कहा?
इस मामले के सामने आने के बाद BSA राकेश कुमार ने आरोपी प्रिंसिपल को तुरंत निलंबित कर दिया और कहा कि आरोपी प्रिंसिपल की सेवाएं पूरी तरह समाप्त करने की तैयारी की जा रही है.  फिलहाल ये मामला पूरे जिले में चर्चाओं का विषय बन चुका है.

और पढे़ं:  नगर पालिका अध्यक्ष की गाड़ी से दर्दनाक हादसा, तीन घायल, सबूत मिटाने के आरोप से मचा बवाल! 

बेटे की हैवानियत से टूटा पिता का दिल, बेटियों के नाम कर दी संपत्ति, फिर किया खौफनाक हमला
 

TAGS

aligarh news

Trending news

aligarh news
‘तुम्हें पत्नी बनाना चाहता हूं…’ 7वीं की छात्रा को प्रिंसिपल ने लिखा लव लेटर
OP Rajbhar
विरोधी दगे कारतूस हैं....गोरखपुर में ओम प्रकाश राजभर बोले- NDA में सब कुछ ऑल इज वेल
Hapur News
हापुड़ में बवाल, समुदाय विशेष के दो पक्ष भिड़े, छतों से बरसाए ईंट पत्थर, कई घायल
Sambhal news
68 तीर्थ स्‍थल और 19 कूपों की खोज पूरी...संभल में बदलेगी आस्‍था की तस्‍वीर
dehradun news
पकड़ा गया अवैध ‘बांग्लादेशी डॉक्टर’, पुलिस ने किया गिरफ्तार, हुआ चौंकाने वाला खुलासा
UPSSSC PET Admit Card 2025 Out
UPSSSC पीईटी 2025 एडमिट कार्ड जारी, तीन तरीकों से कर सकते हैं डाउनलोड
Ayodhya news
अवध विश्वविद्यालय और आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में एमओयू
Meerut News
मेरठ में लड़कियों का घर से निकलना हुआ मुश्किल, दो निर्वस्त्र युवक बना रहे शिकार
Hardoi News
हरदोई में भिड़े भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं और कांग्रेस नेता, जमकर कटा बवाल
Unnao News
नगर पालिका अध्यक्ष की गाड़ी से हादसा, तीन घायल, सबूत मिटाने के आरोप से मचा बवाल!
;