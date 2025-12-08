Advertisement
UP Enounter: बुलंदशहर से लखनऊ तक ठॉय-ठॉय, लूट-हत्या-किडनैपिंग को अंजाम देने वाले कई इनामिया शातिर बदमाश गिरफ्तार

UP Encounter: उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जोर पकड़ता नजर आ रहा है. इस बीच बुलंदशहर, लखनऊ और मेरठ में कई इनामी बदमाशों का पुलिस ने एनकाउंटर किया है.  जानिए पूरी डिटेल

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Dec 08, 2025, 07:51 AM IST
पारस/विशाल/मोहित गोमत/बुलंदशहर: यूपी के बुलंदशहर में एटीएम से धोखाधड़ी और चोरी की घटना में वांछित 20,000 के इनामी बदमाश के साथ रविवार देर रात थाना कोतवाली नगर पुलिस व स्वाट टीम की मुठभेड़ हुई. इस जवाबी कार्यवाही में 01 बदमाश घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया है. उसके कब्जे से अवैध असलहा ,कारतूस व स्कूटी बरामद की गई है.मेरठ और लखनऊ में पुलिस ने कई बदमाशों को अरेस्ट किया है.

कहां हुई मुठभेड़
थाना कोतवाली नगर पुलिस व स्वाट टीम वलीपुरा नहर के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग कर रही थी तभी एक स्कूटी पर सवार एक संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया. पुलिस ने इसे देखते ही रुकने का इशारा किया.  जिसके बाद संदिग्ध बदमाश पुलिस टीम को देखकर फायरिंग करते हुए स्कूटी को तेजी से मोड़कर भागने लगा.  पुलिस टीम द्वारा बदमाश का पीछा कर घेराबंदी की गई तो अपने आपको पुलिस से घिरता देख बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की. पुलिस टीम द्वारा की गयी जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया.

 एटीएम से धोखाधड़ी व चोरी के सम्बन्ध में वांछित
घायल बदमाश की पहचान अफरोज आलम खाँ पुत्र नौशाद आलम निवासी खुशहालपार्क (रामपार्क) लोनी थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद के रुप में हुई हैं. घायल बदमाश को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बदमाश के कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस व स्कूटी बरामद हुई है. घायल बदमाश शातिर किस्म का चोर अपराधी है जो कि थाना कोतवाली नगर पर एटीएम से धोखाधड़ी व चोरी के सम्बन्ध में लगातार वांछित चल रहा था.

मेरठ में शातिर फखरुद्दीन के पैर में गोली लगी
मेरठ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में  शातिर फखरुद्दीन के पैर में  गोली लगी.आरोपी फखरुद्दीन के ऊपर 16 से अधिक मुकदमें दर्ज है. वह हत्या, लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दे चुका है. ये मुठभेड़ चेकिंग के दौरान हुई.पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक मोटरसाइकिल एक तमंचा और एक खोखा कारतूस बरामद किया है. मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र का है मामला

लखनऊ में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़
लखनऊ के मोहनलालगंज के कनकहा चौकी क्षेत्र में 50000 के इनामी बदमाश पंकज त्रिपाठी से पुलिस की मुठभेड़ हुई. पुलिस पर साथी संग मिलकर फायरिंग की. इस मुठभेड़ में बदमाश पंकज के पैर में गोली लग गई. एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स लखनऊ की टीम ने 50,000 के इनामिया बदमाश पंकज को घायल अवस्था में हॉस्पिटल भेजा. जनपद कौशांबी से 50000 का इनाम उस पर घोषित था. आरोपी फरार चल रहा था. दूसरा साथी नरेंद्र त्रिपाठी भी पुलिस मुठभेड़ के दैरान गिरफ्तार. मौके पर पहुंचे एडीसीपी सहित एसीपी मोहनलाल गंज. बदमाशों के कब्जे से देसी कट्टा, 2 खाली खोखा, 1 जिंदा कारतूस, 1 बाइक एवं कुछ दस्तावेज व नगदी बरामद किया गया है.

