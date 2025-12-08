UP Enounter: बुलंदशहर से लखनऊ तक ठॉय-ठॉय, लूट-हत्या-किडनैपिंग को अंजाम देने वाले कई इनामिया शातिर बदमाश गिरफ्तार

पारस/विशाल/मोहित गोमत/बुलंदशहर: यूपी के बुलंदशहर में एटीएम से धोखाधड़ी और चोरी की घटना में वांछित 20,000 के इनामी बदमाश के साथ रविवार देर रात थाना कोतवाली नगर पुलिस व स्वाट टीम की मुठभेड़ हुई. इस जवाबी कार्यवाही में 01 बदमाश घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया है. उसके कब्जे से अवैध असलहा ,कारतूस व स्कूटी बरामद की गई है.मेरठ और लखनऊ में पुलिस ने कई बदमाशों को अरेस्ट किया है.

कहां हुई मुठभेड़

थाना कोतवाली नगर पुलिस व स्वाट टीम वलीपुरा नहर के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग कर रही थी तभी एक स्कूटी पर सवार एक संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया. पुलिस ने इसे देखते ही रुकने का इशारा किया. जिसके बाद संदिग्ध बदमाश पुलिस टीम को देखकर फायरिंग करते हुए स्कूटी को तेजी से मोड़कर भागने लगा. पुलिस टीम द्वारा बदमाश का पीछा कर घेराबंदी की गई तो अपने आपको पुलिस से घिरता देख बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की. पुलिस टीम द्वारा की गयी जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया.

एटीएम से धोखाधड़ी व चोरी के सम्बन्ध में वांछित

घायल बदमाश की पहचान अफरोज आलम खाँ पुत्र नौशाद आलम निवासी खुशहालपार्क (रामपार्क) लोनी थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद के रुप में हुई हैं. घायल बदमाश को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बदमाश के कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस व स्कूटी बरामद हुई है. घायल बदमाश शातिर किस्म का चोर अपराधी है जो कि थाना कोतवाली नगर पर एटीएम से धोखाधड़ी व चोरी के सम्बन्ध में लगातार वांछित चल रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

मेरठ में शातिर फखरुद्दीन के पैर में गोली लगी

मेरठ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में शातिर फखरुद्दीन के पैर में गोली लगी.आरोपी फखरुद्दीन के ऊपर 16 से अधिक मुकदमें दर्ज है. वह हत्या, लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दे चुका है. ये मुठभेड़ चेकिंग के दौरान हुई.पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक मोटरसाइकिल एक तमंचा और एक खोखा कारतूस बरामद किया है. मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र का है मामला

लखनऊ में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़

लखनऊ के मोहनलालगंज के कनकहा चौकी क्षेत्र में 50000 के इनामी बदमाश पंकज त्रिपाठी से पुलिस की मुठभेड़ हुई. पुलिस पर साथी संग मिलकर फायरिंग की. इस मुठभेड़ में बदमाश पंकज के पैर में गोली लग गई. एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स लखनऊ की टीम ने 50,000 के इनामिया बदमाश पंकज को घायल अवस्था में हॉस्पिटल भेजा. जनपद कौशांबी से 50000 का इनाम उस पर घोषित था. आरोपी फरार चल रहा था. दूसरा साथी नरेंद्र त्रिपाठी भी पुलिस मुठभेड़ के दैरान गिरफ्तार. मौके पर पहुंचे एडीसीपी सहित एसीपी मोहनलाल गंज. बदमाशों के कब्जे से देसी कट्टा, 2 खाली खोखा, 1 जिंदा कारतूस, 1 बाइक एवं कुछ दस्तावेज व नगदी बरामद किया गया है.

UP Cold Wave Alert: नोएडा से लखनऊ तक कांप उठेंगे लोग, बढ़ेगी गलन तो कांपने लगेंगी हड्डियां, अयोध्या में हीटर-अलाव फेल

