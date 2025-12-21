Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3048214
Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

UP Encounter: बुलंदशहर में 50 हजार का इनामी बदमाश ज़ुबैर उर्फ पीटर मुठभेड़ में ढेर, दर्ज थे गैंगस्टर जैसे 47 गंभीर आपराधिक मामले

UP Encounter: उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जोर पकड़ता नजर आ रहा है. इस बीच बुलंदशहर में 50 का इनामी बदमाश ज़ुबैर उर्फ पीटर मुठभेड़ में ढेर हो गया है. जानिए पूरी डिटेल

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Dec 21, 2025, 07:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UP Encounter
UP Encounter

मोहित गोमत/बुलंदशहर/ UP Encounter: शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब उत्तर प्रदेश के किसी न किसी जिले में एनकाउंटर नहीं हो रहा हो.  यूपी के बुलंदशहर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 50 हजार के इनामी अंतर्राज्यीय लुटेरे आजाद उर्फ जुबैर को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है. इस एनकाउंटर में एक सिपाही भी घायल हुआ है. मुठभेड़ के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर  इनामी का साथी मौके से फरार हो गया. फरार आरोपी के लिए पुलिस की काम्बिंग जारी है.  इनामी से एक पिस्टल, ज़िन्दा व खोखा कारतूस और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की गई है.

पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई में ढेर हुआ इनामी ज़ुबैर
मेरठ निवासी ज़ुबैर उर्फ पीटर ज़ुबैर  बुलंदशहर देहात थाने से लूट की घटना में वांछित था. उस पर लूट, डकैती, चोरी और गैंगस्टर जैसे 47 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं. इनामी बदमाश बीती रात साथी के साथ फिर देहात थाना क्षेत्र में किसी वारदात को अंजाम देने आया था . पुलिस द्वारा रोकने पर पुलिस टीम पर फायरिंग कर वापस मेरठ की ओर भाग रहे थे.  आर-टी सैट पर सूचना फ़्लैश होने के बाद गुलावठी पुलिस भी मौके पर पहुंची. देहात और गुलावठी पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई में  इनामी ज़ुबैर ढेर हो गया. इस एनकाउंटर में एक सिपाही भी घायल हुआ है. घायल सिपाही को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.

UP Encounter: कन्नौज में युवती को जलाकर मारने वाले का हाफ एनकाउंटर, सहारनपुर में 25 हज़ार का इनामी हिस्ट्रीशीटर घायल
 

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

UP Encoutnerencouter in UPBulandshahr Encounter

Trending news

Uttarakhand Cold Wave Alert
उत्तराखंड में ठंड का टॉर्चर...40 घंटे बरसेंगे बादल! घने कोहरे और भीषण ठंड का अलर्ट
agra breaking news
UP कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य के भाई की अस्पताल में लाइन में खड़े-खड़े मौत
noida Latest News
क्रिसमस–न्यू ईयर पर नोएडा में सख्ती! बिना अनुमति पार्टी पर रोक, होगी सीधी कार्रवाई
akhilesh yadav vs cm yogi
जो माफिया है उस पर बुलडोजर चलना चाहिये... सीएम योगी के तंज पर अखिलेश का खुला चैलेंज
UP News
यूपी के चार जिलों में 4424 करोड़ का निवेश, हजारों फ्लैट, प्लॉट और दुकानें बनेंगी
bulandshahr news
कब्रिस्तान ले जाता... बेटे के बीमार होने पर महिला से 'काला जादू' कराता तांत्रिक
Azamgarh news
दरोगा बनकर रचाई शादी, वर्दी की आड़ में लाखों की ठगी, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा
gonda news
'एसटीएफ' बनकर 509 प्राचीन सिक्कों की लूट, ऐसे हुआ फिल्मी साजिश का पर्दाफाश
greater noida jewar airport
जेवर एयरपोर्ट का तीसरा चरण: नए साल में 14 गांवों को मिलेंगे मुआवजे के 1499 करोड़
prayagraj news
कुर्क जमीन के बोर्ड उखाड़े, प्लॉट बेच डाले! अतीक की संपत्ति पर अवैध प्लाटिंग