UP Encounter: बुलंदशहर में 50 हजार का इनामी बदमाश ज़ुबैर उर्फ पीटर मुठभेड़ में ढेर, दर्ज थे गैंगस्टर जैसे 47 गंभीर आपराधिक मामले

मोहित गोमत/बुलंदशहर/ UP Encounter: शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब उत्तर प्रदेश के किसी न किसी जिले में एनकाउंटर नहीं हो रहा हो. यूपी के बुलंदशहर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 50 हजार के इनामी अंतर्राज्यीय लुटेरे आजाद उर्फ जुबैर को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है. इस एनकाउंटर में एक सिपाही भी घायल हुआ है. मुठभेड़ के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर इनामी का साथी मौके से फरार हो गया. फरार आरोपी के लिए पुलिस की काम्बिंग जारी है. इनामी से एक पिस्टल, ज़िन्दा व खोखा कारतूस और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की गई है.

पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई में ढेर हुआ इनामी ज़ुबैर

मेरठ निवासी ज़ुबैर उर्फ पीटर ज़ुबैर बुलंदशहर देहात थाने से लूट की घटना में वांछित था. उस पर लूट, डकैती, चोरी और गैंगस्टर जैसे 47 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं. इनामी बदमाश बीती रात साथी के साथ फिर देहात थाना क्षेत्र में किसी वारदात को अंजाम देने आया था . पुलिस द्वारा रोकने पर पुलिस टीम पर फायरिंग कर वापस मेरठ की ओर भाग रहे थे. आर-टी सैट पर सूचना फ़्लैश होने के बाद गुलावठी पुलिस भी मौके पर पहुंची. देहात और गुलावठी पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई में इनामी ज़ुबैर ढेर हो गया. इस एनकाउंटर में एक सिपाही भी घायल हुआ है. घायल सिपाही को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.

