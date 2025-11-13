Advertisement
UP Encounter: यूपी में गूंजी फिर ठांय-ठांय, अलीगढ़ से बलिया तक ताबड़तोड़ एनकाउंटर में गैंग सरगना समेत 9 बदमाश गिरफ्तार

UP Encounter: उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जोर पकड़ता नजर आ रहा है. इस बीच बलिया,फ़िरोज़ाबाद और अलीगढ़ में  पुलिस ने एनकाउंटर किए हैं. जानिए पूरी डिटेल

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 13, 2025, 10:43 AM IST
Premendra/Manish/manoj/operation langda: उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस लगातार सख्त एक्शन मोड में दिखाई दे रही है. राज्य के विभिन्न जिलों में चलाए जा रहे अभियान के तहत तीन बड़े मामलों में वांछित और इनामी अपराधियों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया. तीनों अभियुक्तों के पैरों में गोली लगने से वे घायल हुए. पुलिस ने इन अभियानों में अवैध हथियार भी बरामद किए हैं.

फिरोजाबाद में अंतरराज्यीय गैंग का भंडाफोड़
यूपी के फिरोजाबाद जिले में योगी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. थाना नारखी क्षेत्र में पुलिस और अंतरराज्यीय गैंग के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत सात बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है.  मुठभेड़ के दौरान तीन बदमाश आरिफ, प्यार मोहम्मद और हकीकत के पैरों में गोली लगी, जिन्हें घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया.  पुलिस ने मौके से चोरी का माल, एक मैक्स पिकअप, एक बेगानार कार, तीन देसी तमंचे और कई कारतूस बरामद किए हैं. 

पुलिस के मुताबिक, नारखी पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि रामगढ़ और उमरगढ़ के पास कुछ बदमाश किसी बड़ी वारदात की फिराक में हैं.  सूचना पर पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी की। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी.  जवाबी फायरिंग में तीन बदमाश घायल हुए, जबकि शमशाद, इब्राहिम, नईम और सकील को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया. यह गैंग आगरा, मेरठ और गाजियाबाद में दर्जनों लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है. 

अलीगढ़ में गैंग D95 के लीडर अंशुल यादव की गिरफ्तारी
थाना हरदुआगंज पुलिस और क्रिमिनल इंटेलिजेंस टीम ने मुठभेड़ के बाद कुख्यात हिस्ट्रीशीटर अंशुल यादव को गिरफ्तार किया है.  पुलिस से घिरता देख उसने टीम पर फायरिंग की, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया. उसके पास से एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है.  अंशुल यादव थाना अकराबाद क्षेत्र के गैंग D95 का लीडर है और कुछ दिन पहले उसने बीयर की दुकान में लूटपाट की थी.  अलीगढ़ के कई थानों में उस पर संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं. 

बलिया में गौतस्कर अजय पत्थरकट्टा ढेर नहीं, घायल हालत में गिरफ्तार
बलिया जनपद के नरहीं थाना क्षेत्र में पुलिस और गौतस्करों के बीच मुठभेड़ हुई.  वांछित गौतस्कर अजय पत्थरकट्टा पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से घायल हो गया. 12 नवंबर को वह ट्रक में 24 गोवंश पशुओं को क्रूरता से लादकर बिहार ले जा रहा था, लेकिन पुलिस चेकिंग के दौरान वह फरार हो गया था.  गुरुवार को उसे नसीरपुर मठ के पास दबोच लिया गया. पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद किया है.  घायल गौतस्कर का इलाज बलिया जिला चिकित्सालय में चल रहा है.

