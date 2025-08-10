UP Encounter: यूपी में पुलिस धड़ाधड़ कर रही एनकाउंटर, बुलंदशहर-रायबरेली में बदमाश मांगने लगे पानी

UP Encounter: मोहित गोमत/सैय्यद: उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अपनी सख्त कार्रवाई को जारी रखते हुए ‘ऑपरेशन लंगड़ा’ चला रखा है. पुलिस की सक्रियता से अपराधियों में खौफ का माहौल है.लगातार हो रही मुठभेड़ों से साफ है कि योगी सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति का असर अब ज़मीन पर दिखाई दे रहा है. यूपी पुलिस ने मेरठ, ग्रेटर नोएडा, बागपत और बुलंदशहर में अपराधियों को एनकाउंटर में धर दबोचा है. जानिए कहां पर एनकाउंटर किए गए. रायबरेली और बुलंदशहर में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठेभड़ हुई है.

बुलंदशहर में मुठभेड़

ये मुठभेड़ बुलंदशहर के थाना अरनिया क्षेत्र के ईसनपुर फ्लाई ओवर NH 34 पर पुलिस और बदमाश के बीच हुई. चैकिंग के दौरान पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग की. पुलिस की फायरिंग में राकेश उर्फ बकरा के पैर में गोली लग गई. घायल बदमाश राकेश उर्फ बकरा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बदमाश से एक तमंचा 315, जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, एक मोटर साइकिल को पुलिस ने बरामद किया है.

बदमाश का लंबा चौड़ा इतिहास

बदमाशों पर लूट डकैती, हत्या का प्रयास, नकबजनी, गैंगस्टर एक्ट, डकैती जैसे करीब 35 मुकदमे दर्ज हैं. बदमाश करीब 10 साल से फरार चल रहा था. आरोपी राकेश उर्फ बकरा ठिकाने बदल बदल कर अपराध कर रहा था.

रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़

रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है. मुठभेड़ जे दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी गोली है. पुलिस ने घायल बदमाश रोहित समेत दो को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए बदमाश प्रतापगढ़ ज़िले के रहने वाले बताये जा रहे हैं. पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाश ऊंचाहार थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई कई चोरियों में शामिल रहे हैं. पुलिस ने इनके कब्ज़े से स्विफ्ट कार व अवैध असलहा समेत चोरी के पचास लाख कीमत के ज़ेवरात बरामद किया है. मुठभेड़ ऊंचाहार थाना इलाके के एनटीपीसी शारदा नहर के पास हुई है.

आगरा मुठभेड़,10 हजार के इनामी बदमाश गिरफ्तार

10,000 के इनामी बदमाश मोहसिन निवासी यासीनगढ़ी, पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है. यासीन पंजीकृत मुकदमा संख्या 257/2025 धारा 305A/317(2) BNS में वांछित था . मोहसिन के पास से संगम विला अपार्टमेंट (30.04.2025) चोरी से संबंधित सफेद धातु का सामान व ₹1,80,150 रुपए बरामद. घायल अभियुक्त को एस.एन. मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भर्ती कराया है. स्कूटी सवार यासीन को पुलिस ने चेकिंग के दौरान किया रोकने का प्रयास किया था. यासीन ने भागते समय पुलिस पर फायरिंग की. पुलिस की जवाबी फायरिंग में यासीन के पैर में गोली लगी. आगरा थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के मघटई की घटना है.