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'पति को लठ्ठ से मारो…' पत्नियों को पुलिस वाले की विवादित सलाह, जानिए क्या है पूरा मामला?

Bulandshahr News:  बुलंदशहर जिले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में 112 पुलिस वैन पर तैनात एक पुलिसकर्मी शराब के ठेके के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं को अजीबोगरीब सलाह देता नजर आ रहा है.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Mar 15, 2026, 12:55 PM IST
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Bulandshahr policeman controversial advice to wives
Bulandshahr policeman controversial advice to wives

Bulandshahr News/मोहित गोमत:  उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 112 पुलिस वैन पर तैनात एक पुलिसकर्मी शराब के ठेके के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं को विवादित सलाह देता नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि गांव की महिलाएं देशी शराब के ठेके को बंद कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने पहुंची थीं. इसी दौरान मौके पर पहुंची 112 पुलिस वैन के एक पुलिसकर्मी ने महिलाओं से कहा कि अपने पतियों पर लठ्ठ बजाओ, यह सरकार का प्रोजेक्ट है इसे बंद नहीं कर सकते. अपने आदमी को रोको, टांग-वांग तोड़ दो सालों की.

 

कहां की है ये घटना?

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दरअसल, ये घटना थाना अहमदगढ़  इलाके के गांव मुमरेजपुर की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार गांव की महिलाएं इलाके में चल रहे देशी शराब के ठेके को बंद कराने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही थीं. महिलाओं का कहना था कि शराब की वजह से उनके घरों में कलह बढ़ रही है और परिवार की हालत खराब हो रही है.

पति को लठ्ठ से मारो…

इसी दौरान मौके पर पहुंची 112 पुलिस वैन के एक पुलिसकर्मी ने महिलाओं से कहा कि अपने पतियों पर लठ्ठ बजाओ… यह सरकार का प्रोजेक्ट है, इसे बंद नहीं कर सकते. अपने आदमी को रोको, टांग-वांग तोड़ दो सालों की.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

पुलिसकर्मी की यह टिप्पणी वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली. वीडियो सामने आने के बाद यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों ने पुलिसकर्मी के इस बयान पर सवाल उठाने शुरू कर दिए.

वीडियो बना चर्चा का बिषय

स्थानीय लोगों का कहना है कि महिलाओं की समस्या को गंभीरता से सुनने के बजाय पुलिसकर्मी ने ऐसा बयान देकर मामले को और भड़का दिया. अब इस वीडियो को लेकर पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. फिलहाल यह वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग पुलिसकर्मी की इस टिप्पणी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.  

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