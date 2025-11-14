UP Accident News: बुलंदशहर में कार और टेंपो की जोरदार भिड़ंत, हादसे में 2 यात्रियों की मौत; पांच की हालत गंभीर

Road Accident in Uttar Pradesh: बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा हो गया है. यहां ईको कार और टेंपो की आमने-सामने टक्कर हो गई है. इस हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. इस चीख पुकार को सुनकर मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए. फिर आनन-फानन में यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. इस हादसे में दो यात्रियों की मौत हो गई है. जबकि, पांच यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

कई यात्रियों की हालत गंभीर

वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची एंबुलेंस से घायल यात्रियों को आनन-फानन में खुर्जा के अस्पताल पहुंचाया गया. जहां इलाज के लिए सभी घायलों को भर्ती कराया गया है. जबकि, मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है. यह घटना बुलंदशहर के खुर्जा की देहात कोतवाली क्षेत्र के अग्रवाल फाटक के पास की है.

रायबरेली में भी हुआ हादसा

इस हादसे में मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है. उधर, रायबरेली, हरदोई और कौशांबी में भी सड़क हादसा हुआ है. रायबरेली के गदागंज थाना क्षेत्र में पिकअप ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में बाइक सवार युवक घायल बताया जा रहा है. हादसे के बाद पिकअप चालक मौके से फरार है.

तेज रफ्तार का दिखा कहर

जबकि, हरदोई में तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर दुकान में घुस गया. जिससे मोबाइल की दुकान में लाखों का नुकसान हुआ है. पुलिस ने चालक और ट्रक को कब्जे में ले लिया है. यह मामला मल्लावां कस्बे के मुख्य चौराहे की है. इसके अलावा कौशांबी के करारी थाना क्षेत्र में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. यहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद डाला. जिससे एक युवक की मौत हो गई. जबकि, दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है. मृतक की पहचान जितेंद्र के रूप में हुई है. फिलहाल पुलिस इस हादसे की जांच पड़ताल कर रही है.

