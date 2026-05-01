अलीगढ़-हाथरस समेत इन जिलों में दर्दनाक सड़क हादसा, दो युवकों की मौत; 45 से ज्यादा लोग हुए घायल

UP Road Accident: उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कई सड़क हादसे हुए हैं. इन हादसों में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. जबकि, 45 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है. ये सड़क हादसे फतेहपुर, अलीगढ़, अमेठी और हाथरस भी शामिल है. पहले हम बात करेंगे फतेहपुर की, जहां रामनगर कौहन स्थित यमुना नदी के पुल पर बीती रात अनियंत्रित अज्ञात वाहन ने बाइक सवार तीन युवकों को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में दो युवकों की मौत हो गई. जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है.

बरातियों से भरी बस पलटी, करीब 40 घायल

घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है. वहीं अलीगढ़ के इगलास थाना क्षेत्र में बरातियों से भरी बस पलट गई. जिससे करीब 40 लोग घायल हो गए. बताया जा रहा है कि मथुरा से अलीगढ़ के इगलास में बारात आई थी. बस ड्राइवर और कंडक्टर ने शराब पी रखी थी. जिसकी वजह से यह हादसा हो गया.

अमेठी में तेज रफ्तार का कहर

सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और लोगों की भीड़ ने रेसक्यू कर सभी को निकाला. सभी घायल बच्चे, युवक व बुजुर्ग पुरुषों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. करीब 11 घायल जिला अस्पताल मलखान सिंह पहुंचे. बाकी सभी को इलाज के लिए इगलास के सीएचसी में भर्ती कराया गया. उधर, अमेठी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है.

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स्थानीय लोगों ने घायल को भेजा अस्पताल

बताया जा रहा है कि गुरुवार शाम से बीच सड़क पर पेड़ गिरा है. जिसमें तेज रफ्तार बाइक सवार युवक जा घुसा. चपेट में आने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया. टक्कर की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां उसका इलाज चल रहा है. यह घटना जामों थाना क्षेत्र के पूरे गुलौली गांव की है.

सड़क किनारे पलटी रोडवेज बस

हाथरस जिले के सिकंदराराऊ कोतवाली क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक रोडवेज बस अनियंत्रित होकर नेशनल हाईवे किनारे पलट गई. नोएडा से फर्रुखाबाद जा रही फर्रुखाबाद-हरदोई डिपो की इस बस में हादसे के समय करीब 50 से 60 यात्री सवार थे. इस हादसे में 9 यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें से दो की हालात गंभीर बनी हुई है.

जानिए कैसे हुआ ये हादसा?

हादसा गांव बिलार के पास उस समय हुआ, जब सामने से आ रहे एक अज्ञात वाहन की तेज रोशनी बस चालक की आंखों पर पड़ गई. चकाचौंध के कारण चालक संतुलन खो बैठा और सामने वाले वाहन को बचाने के प्रयास में बस सड़क किनारे जाकर पलट गई. बस के पलटते ही भीतर सवार यात्रियों में कोहराम मच गया. यात्री एक-दूसरे के ऊपर जा गिरे और सामान के नीचे दबने से कई लोग घायल हो गए.

टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस की सीटें तक उखड़ गईं. जिससे टकराकर कई महिलाओं और बच्चों के सिर में गंभीर चोटें आईं. स्थानीय ग्रामीणों ने चीख-पुकार सुनकर तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला. सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस भी मौके पर पहुंच गई.

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