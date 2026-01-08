Advertisement
बिजनौर से हाथरस तक कोहरे का कहर, धुंध ने निगल ली कई जिंदगियां, परिवार में मचा कोहराम

UP Road Accident: यूपी में इनदोनों कोहरा काल का रूप धारण किया हैं जिसके वजह से आये दिन सड़क हादसे देखने को मिल रहा हैं आज की ही बात करें तो बिजनौर में सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई वही बलराम में एक आदमी ने जान खोया हैं.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jan 08, 2026, 11:47 AM IST
मिल्क वैन मे सवार दो युवकों की हुई मोके पर मौत
यूपी के बिजनौर में आज बड़ा हादसा हुआ. मिल्क वैन और कंटेंनर मे हुई भीषण भिड़ंत हो गई. जिसमें मिल्क वैन में सवार दो युवकों की मोके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. बताया जा रहा हैं कि दोनों मृतक नीतिन और ऋतिक उर्फ़ गोलू सीकेड़ा गांव के रहने वाले थे. मोके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवो को कब्जे मे लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया

डंपर ने मोटरसाइकिल मे मारी टक्कर एक की मौत 
बलरामपुर जनपद के थाना रेहरा बाजार मे डंपर और मोटरसाइकिल की भीषण टक्कर में मोटरसाइकिल सवार दो लोगों में से एक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. मृतक की पहचान रक्षाराम (55 वर्ष) पुत्र निवासी बकतवार पुरवा, गुंमडी घाट के रूप में हुई है. वह शादी देखने जा रहे थे. बताया गया कि रक्षाराम अपने मौसेरे भाई अमरनाथ (50 वर्ष) निवासी बिजौरा गौरा मंझौवा के साथ मोटरसाइकिल से निकले थे. दोनों करीब रात 11 बजे घर से रवाना हुए थे.हादसे में अमरनाथ के सिर, हाथ और सीने में गंभीर चोटें आई हैं.

घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी
प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेहरा बाजार से जिला अस्पताल बलरामपुर के लिए रेफर कर दिया गया. हादसे के बाद तेज रफ्तार डंपर चालक मौके से भागने की कोशिश करने लगा. इसी दौरान दतौली के पास डंपर ने एक ऑटो रिक्शा को भी टक्कर मार दी. ऑटो में सवार शोभावती (35 वर्ष) पत्नी राधेश्याम चौहान, निवासी सराय खास, दवा कराने मनकापुर जा रही थीं. टक्कर में उनके सिर में चोट आई है. उनका इलाज सीएचसी रेहरा बाजार में चल रहा है.

घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा डंपर को कब्जे मे लेकर चालक की तलाश की जा रही है.

रोडवेज बस और ट्रक की भीषण भिड़ंत
हाथरस के सासनी में आगरा-अलीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 93 पर गुरुवार की सुबह घने कोहरे के कारण एक सड़क हादसा हो गया.हनुमान जी चौकी के समीप अलीगढ़ से आगरा की ओर जा रही एक रोडवेज बस और सामने से आ रहे अनियंत्रित ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई.टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और चीख-पुकार मच गई. इस दुर्घटना में बस के चालक, परिचालक और एक यात्री को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार ट्रक चालक की तलाश की जा रही है.

 

