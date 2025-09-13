Uttar Pradesh Sadak Hadsa: यूपी में कई जगह दिखा रफ्तार का कहर, हापुड़ से हमीरपुर तक सड़क हादसों ने ढाया कहर

Uttar Pradesh Sadak Hadsa: उत्तर प्रदेश में सड़क हादसे लगातार लोगों की जान ले रहे हैं.शनिवार को हापुड़, अलीगढ़ और हमीरपुर में अलग-अलग स्थानों पर हुए हादसों ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए. कहीं लापरवाह ड्राइविंग ने एक ट्रैक्टर चालक क

जान ले ली, तो कहीं मिट्टी से भरे ट्रोले ने बाइक सवार को कुचल डाला. वहीं हमीरपुर में दो बाइकों की टक्कर में गर्भवती महिला समेत पांच लोग घायल हो गए.

हापुड़: जनरथ बस और ट्रैक्टर ट्राली में टक्कर, चालक की मौत

हापुड़ जिले के देहात थाना क्षेत्र के एनएच-9 पर सीतापुर डिपो की जनरथ रोडवेज बस और ट्रैक्टर-ट्रॉली की भिड़ंत हो गई. हादसे में ट्रैक्टर चालक 58 वर्षीय कैलाश चंद्र की मौके पर ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि बस तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित होकर ट्रॉली से टकरा गई. दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर पलट गया और हाईवे पर जाम लग गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बस चालक को हिरासत में ले लिया. सौभाग्य से बस यात्रियों को कोई गंभीर चोट नहीं आई.

अलीगढ़: मिट्टी से भरे ट्रोले ने बाइक सवार को रौंदा, भतीजे की मौत

अलीगढ़ के अकराबाद थाना क्षेत्र के नानऊ पुल पर मिट्टी से भरे ट्रोले ने बाइक सवार चाचा-भतीजे को कुचल दिया. हादसे में 22 वर्षीय सौरभ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके चाचा गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां हालत नाजुक बनी हुई है. घटना के बाद आरोपी चालक वाहन सहित फरार हो गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और चालक की तलाश तेज कर दी है। हादसे से मृतक के परिवार में कोहराम मचा है.

हमीरपुर: आमने-सामने भिड़ीं बाइकें, गर्भवती महिला समेत पांच घायल

हमीरपुर जिले के ललपुरा थाना क्षेत्र के स्वासा मोड़ पर दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. इस हादसे में गर्भवती महिला समेत पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय पुलिस ने सभी को अस्पताल पहुंचाया, जहां से महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे कानपुर रेफर कर दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

तीनों घटनाओं ने सड़क पर सुरक्षा मानकों और लापरवाह ड्राइविंग की खामियों को उजागर कर दिया है. एक तरफ परिवार अपनों के खोने के दुख में डूबे हैं, वहीं दूसरी ओर घायलों की जिंदगी अस्पतालों में दांव पर लगी है.पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक लापरवाह ड्राइविंग निर्दोष लोगों की जान लेती रहेगी.