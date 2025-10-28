Advertisement
अलीगढ़

यूपी में बन सकता है एक और जिला, तीन तहसीलों को मिलाकर बनेगा ‘कल्याण सिंह नगर’! शासन ने मांगी रिपोर्ट

UP News: यूपी में अब 76वां जिला बनाने की तैयारी है. अलीगढ़ और बुलंदशहर के कुछ हिस्सों को मिलाकर यह नया जिला बन सकता है.  इसके लिए शासन की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई है.

Oct 28, 2025, 11:02 AM IST
76th district to be formed in UP: उत्तर प्रदेश में एक नया जिला 'कल्याण सिंह नगर' बनाने की कवायद शुरू हो गई है.  यह नया जिला अलीगढ़ के अतरौली और गंगीरी और बुलंदशहर के डिबाई को मिलाकर बनाया जा सकता है.  इस संबंध में एटा के पूर्व सांसद और कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह राजू ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था. योगी सरकार ने इस प्रस्ताव पर गंभीरता दिखाते हुए संबंधित जिलों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. अब शासन स्तर से इसकी तैयारी शुरू हो गई है.  

क्यों जरूरी है नया जिला?
यह मांग सबसे पहले कल्याण सिंह के बेटे और एटा के पूर्व सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू ने उठाई थी. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा था कि अलीगढ़ और बुलंदशहर के कुछ हिस्सों को जोड़कर नया जिला बनाया जाए. इस जिले का नाम ‘कल्याण सिंह नगर’रखा जाए . इसके साथ ही कल्याण सिंह के पैतृक गांव मढ़ौली (अतरौली) और गंगीरी को तहसील का दर्जा देने की मांग भी की गई. राजवीर ने नए जिले को लेकर पत्र में कई तर्क दिए. राजवीर सिंह उर्फ़ राजू ने पत्र में तर्क दिया है कि बाबूजी ने उत्तर प्रदेश और बीजेपी के लिए बहुत कुछ किया है. अतरौली उनकी कर्मभूमि रही है. हालांकि, कई विकास कार्य अधूरे रह गए.  क्षेत्र की जनता की मांग है कि अगर अलग जिला बाबूजी के नाम पर बनता है तो तेजी से विकास होगा. 

राजस्व परिषद ने मांगी रिपोर्ट
योगी सरकार ने प्रस्ताव को गंभीरता से लिया है. शासन ने अलीगढ़ और बुलंदशहर के जिलाधिकारियों से कहा है कि क्षेत्र की जनसंख्या, राजस्व, दूरी और सुविधाओं की पूरी रिपोर्ट को तैयार किया जाए. नए जिले की सीमाएं कैसे तय होंगी, इसका नक्शा भी बनाएं. स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की इस पर राय लें. रिपोर्ट आने के बाद कैबिनेट में प्रस्ताव भेजा जाएगा. अगर सब ठीक-ठाक रहा तो जल्द ही नया जिला बन सकता है. राजस्व परिषद ने इस प्रस्ताव पर कार्रवाई करते हुए अलीगढ़ और बुलंदशहर दोनों जिलों के जिलाधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. 

यूपी में जिलों की संख्या
वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं. अगर ‘कल्याण सिंह नगर’ बनता है तो यह 76वां जिला होगा. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह कदम बीजेपी के लिए लोधी समुदाय के बीच मजबूत संदेश भी देगा, क्योंकि कल्याण सिंह इस समुदाय के बड़े नेता थे.

