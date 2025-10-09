Aligarh News: अलीगढ़ के नामी रेस्टोरेंट पर एफएसडीए की छापेमारी, वेज-नॉनवेज सामग्री एक साथ रखने पर नोटिस

Aligarh/Manish Sharma: अलीगढ़ शहर के मैरिज रोड स्थित स्टेट केएफसी आउटलेट पर बुधवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की टीम ने जांच के दौरान गंभीर लापरवाही पकड़ी. टीम को आउटलेट के फ्रिज में एक साथ वेज और नॉनवेज खाद्य सामग्री रखी मिली. यह मामला सामने आने के बाद एफएसडीए ने आउटलेट प्रबंधन को नोटिस जारी किया है और भविष्य में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं.

एक ही फ्रिज में चिकन पीस और वेज बर्गर मिले

मंडलीय सहायक आयुक्त (खाद) अजय जायसवाल के नेतृत्व में एफएसडीए की टीम ने अचानक छापेमारी की. टीम ने करीब 20 मिनट तक आउटलेट के विभिन्न हिस्सों की जांच की. निरीक्षण के दौरान फ्रिज में चिकन पीस और वेज बर्गर एक साथ रखे मिले, जो खाद्य सुरक्षा मानकों का स्पष्ट उल्लंघन है.

टीम ने जताई नाराजगी, दी सख्त चेतावनी

अजय जायसवाल ने बताया कि जांच में केएफसी आउटलेट पर खाद्य सामग्री के भंडारण में गंभीर अनियमितता पाई गई है. उन्होंने कहा कि वेज और नॉनवेज सामग्री को अलग-अलग फ्रिज या निर्धारित कम्पार्टमेंट में रखा जाना आवश्यक है ताकि खाद्य संक्रमण और उपभोक्ता की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे. इस तरह की लापरवाही खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गंभीर अपराध मानी जाती है.

एफएसडीए का नोटिस

एफएसडीए ने आउटलेट प्रबंधन को नोटिस जारी करते हुए भविष्य में मानकों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है. टीम ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि ऐसी लापरवाही दोबारा पाई जाती है तो संबंधित आउटलेट के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

