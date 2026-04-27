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प्रधानों ने उठाई पंचायत चुनाव कराने की मांग, कलेक्ट्रेट पर किया जमकर प्रदर्शन

Aligarh News : अलीगढ़ जिले में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है. जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए दर्जनों ग्राम प्रधानों ने पंचायत चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाने के संभावित फैसले के विरोध में सोमवार को जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 27, 2026, 02:55 PM IST
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प्रधानों ने उठाई पंचायत चुनाव कराने की मांग, कलेक्ट्रेट पर किया जमकर प्रदर्शन

अलीगढ़ न्यूज/मनीष शर्मा : उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है. जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए दर्जनों ग्राम प्रधानों ने पंचायत चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाने के संभावित फैसले के विरोध में सोमवार को जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया. प्रधानों ने साफ तौर पर मांग की है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित न किया जाए और समय पर चुनाव संपन्न कराए जाएं.

कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर नारेबाजी
बता दें कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित जिला मुख्यालय आज सुबह से ही नारेबाजी से गूंज उठा. हाथों में बैनर और पोस्टर लिए बड़ी संख्या में प्रधान कलेक्ट्रेट पहुंचे. प्रदर्शनकारी प्रधानों का कहना है कि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने की ओर है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिलने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है. पोस्टर पर 'समय पर पंचायत चुनाव कराओ, और 'लोकतंत्र की बहाली करो' जैसे नारे लिखे हुए थे.

चुनाव टालने की कोशिशों का कड़ा विरोध
दरअसल,धरने पर बैठे प्रधानों ने आरोप लगाया कि प्रशासन और संबंधित विभाग पंचायत चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, जो पूरी तरह से अनुचित है। प्रधानों का तर्क है कि यदि चुनाव समय पर नहीं होते हैं, तो गांवों के विकास कार्य ठप हो जाएंगे और ग्रामीण जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दर-दर भटकना पड़ेगा. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि चुनाव की अधिसूचना जल्द जारी नहीं की गई, तो यह आंदोलन और भी उग्र रूप लेगा.

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कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे दर्जनों प्रधान
नारेबाजी और प्रदर्शन के बाद दर्जनों की संख्या में प्रधान कलेक्ट्रेट परिसर में ही धरने पर बैठ गए. उनका कहना है कि वे तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक उनकी मांगों पर ठोस आश्वासन नहीं मिलता. प्रदर्शन के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें मांग की गई है कि चुनावी प्रक्रिया में हो रही देरी के कारणों को स्पष्ट किया जाए और पारदर्शी तरीके से चुनाव की घोषणा की जाए.

विकास कार्यों के प्रभावित होने का हवाला
प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे प्रतिनिधियों ने कहा कि ग्राम पंचायतें ग्रामीण भारत की रीढ़ हैं. चुनाव टलने की स्थिति में बजट और प्रशासनिक मंजूरी के अभाव में जल निकासी, सड़क निर्माण और स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स अधर में लटक जाएंगे. प्रधानों ने प्रशासन से अपील की है कि वह शासन स्तर पर उनकी मांगों को पहुंचाए ताकि ग्रामीण विकास की गति बाधित न हो.

प्रशासनिक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात रहा. सिविल लाइन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारी प्रधानों को समझाने-बुझाने की कोशिश की, लेकिन प्रधान अपनी मांगों पर अड़े रहे. फिलहाल, प्रशासन ने ज्ञापन स्वीकार कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन प्रधानों के इस कड़े रुख ने जिले की सियासत में हलचल पैदा कर दी है.

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