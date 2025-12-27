Advertisement
हाथरस में खाकी सुरक्षित नहीं! ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर किया हमला, जानें क्या है पूरा मामला?

Hathras News: हाथरस जिले में  ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया. , जिसमें तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए. वहीं पुलिस ने सात नामजद सहित 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 27, 2025, 12:17 PM IST
फाइल फोटो
फाइल फोटो

Hathras News/सुमित कुमार:  उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. जहां पर ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों से दुर्व्यवहार  करते हुए नजर आ रहे हैं.  वीडियो में साफ तौर से देख सकता है कि पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने अचानक हमला कर दिया. बता दें कि इस दौरान उन्होंने गाड़ी पर पथराव कर पुलिसकर्मियों से मारपीट की, जिससे वाहन के शीशे टूट गए और तीन पुलिस वाले घायल हो गए. 

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना जंक्शन कोतवाली क्षेत्र के नूरपुर गांव का है. जहां बीती रात दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था. इसकी सूचना पर 112 पीआरवी पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे थे. ग्रामीणों का आरोप है कि एक पुलिसकर्मी ने एक किशोर को थप्पड़ मारा और उसे गाड़ी में बैठाकर ले जाने का प्रयास किया, जिससे ग्रामीण भड़क गए.  गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस टीम को घेर लिया और उन पर हमला कर दिया. 

ग्रामीणों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा
इतना ही नहीं महिलाओं ने भी पुलिसकर्मियों को पकड़ा और उन्हें गाड़ी से बाहर खींचकर पीटा. बता दें कि  स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिसकर्मियों को अपनी जान बचाने के लिए ग्रामीणों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा. वहीं  कुछ ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया कि कुछ पुलिसकर्मी नशे में थे और उनकी गाड़ी में शराब की बोतल भी रखी हुई थी.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो
घटना की सूचना मिलने पर हाथरस जंक्शन थाने से अतिरिक्त पुलिस बल और अन्य स्थानों से भी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इन पुलिसकर्मियों को वहां से निकाला जा सका. इस दौरान पुलिस टीम पर हमला करने वाले लोग मौके से फरार हो गए.  जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

अपर पुलिस अधीक्षक ने क्या बताया? 
अपर पुलिस अधीक्षक रामानंद कुशवाह ने बताया कि गुरुवार रात दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था.  इसकी सूचना पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे थे. जिसके बाद ग्रामीणों ने उसके साथ दुर्व्यवहार  किया.  इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि गांव वाले में गाड़ी का शीशा तोड़ दिया है. वहीं इस मामले में  7 नामजद और 7 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. इस बीच, एसपी चिरंचीवी नाथ सिन्हा ने एक पुलिसकर्मी को निलंबित कर उसके खिलाफ विभागीय जांच का आदेश दिया है.

