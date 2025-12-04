Advertisement
अलीगढ़ में खौफ का अंत! हिस्ट्रीशीटर बदमाश शाका को पुलिस ने एनकाउंटर में दबोचा, कई दिनों से था फरार

Aligarh Encounter News: अलीगढ़ में बुधवार की देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है. इसमें पुलिस ने 50 हजार के इनामी हिस्ट्रीशीटर शाका को गिरफ्तार कर लिया है. बदमाश सिपाही को गोली मारकर फरार हो गया था. जानिए पूरी डिटेल... 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Dec 04, 2025, 09:11 AM IST
Aligarh News
Aligarh News

Aligarh Encounter News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच फिर एनकाउंटर हुआ है. जिसमें पुलिस ने 50 हजार के इनामी फरार हिस्ट्रीशीटर बदमाश शाका को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस मुठभेड़ में उसके दोनों पैरों में गोली लगी है. जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

हिस्ट्रीशीटर शाका की गिरफ्तारी
बताया जा रहा है कि 9 नवंबर को पुलिस दबिश देने के लिए पहुंची थी. तभी बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर सिपाही देव दीक्षित को गोली मारकर फरार हो गया था. मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने आज टप्पल थाना इलाके में हिस्ट्रीशीटर शाका की गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी की. खुद को घिरता देख बदमाश शाका ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी.

मुठभेड़ में क्या-क्या मिला?
आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में बदमाश शाका के दोनों पैरों में गोली लगी. घायल बदमाश को CHC टप्पल भेजा गया. वहां से जिला अस्पताल भेजा गया, फिर जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया. इस मुठभेड़ में गिरफ्तार बदमाश शाका से एक अवैध देशी तमंचा, 2 जिंदा और 4 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं. कुछ दिन पहले ओम प्रकाश उर्फ शाका के साथी निशांत को भी मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. 

इस मुठभेड़ की कार्रवाई थाना टप्पल व स्वॉट/सर्विलांस की संयुक्त टीम ने की. इस मौके पर एसएसपी, एसपी देहात, सीओ व फॉरेंसिक टीम समेत तमाम पुलिस फॉर्स मौजूद रहा.

