कौन हैं IPS डॉ. इलामारन जि.? देश के टॉप-25 पुलिस कप्तानों में बनाई जगह?

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Who is IPS Elamaran Ji: एटा के एसएसपी डॉ. इलामारन जि. को फेम इंडिया-एशिया पोस्ट की ‘देश के 25 सर्वश्रेष्ठ पुलिस कप्तान-2026’ सूची में छठा स्थान मिला है. अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था, जनसुरक्षा और प्रभावी नेतृत्व ने उनको राष्ट्रीय पहचान दिलाई है. देशभर के 25 बेहतरीन पुलिस कप्तानों की सूची में एटा के SSP का नाम शामिल होना बड़ी उपलब्धि है. आइए जानते हैं कौन हैं IPS डॉ. इलामारन जि.?
कौन हैं IPS डॉ. इलामारन जि.
आईपीएस इलामारन जी मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले हैं. डॉ. इलामारन ने पशु चिकित्सा विज्ञान में डिग्री हासिल की है. वह अपनी सादगी और बेबाग अंदाज के लिए चर्चा में रहते हैं. वह उत्तर प्रदेश कैडर के 2016 बैच के आईपीएस अफसर हैं. डॉ. इलामारन को हिंदी भाषा क्षेत्र में काम करने के दौरान शुरुआत में दिक्कत आ रही थी, हालांकि उनके हौसलों ने इसे आड़े नहीं आने दिया. जिन जिलों में उनकी तैनाती रही, वह जनता का दिल जीत लेते हैं.
तेज तर्रार अफसर
बता दें कि वर्तमान में वह एटा के एसएसपी पद पर तैनात हैं. इससे पहले वह मऊ के एसपी रह चुके हैं. मऊ की जनता उनका कार्यकाल आज भी याद करती है. पुलिस कप्तान के तौर पर उन्होंने काफी कम समय में मऊ के लोगों और पुलिस विभाग से जुड़े लोगों के बीच अपना जुड़ाव बना लिया था. वह अमेठी में पुलिस अधीक्षक के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं. अमेठी में वह 20 महीने तक रहे. उनकी गिनती प्रदेश के तेज-तर्रार आईपीएस अधिकारियों में होती है. साल 2018 में वह आजमगढ़ के एएसपी रहे, 2022 में वह SP अमेठी रहे.
लिस्ट में इनका भी नाम
गौरतलब है कि फेम इंडिया-एशिया पोस्ट की सूची में डॉ. इलामारन के अलावा कई अन्य अधिकारियों का नाम हैं. इसमें चंदौली के आकाश पटेल, बरेली के अनुराग आर्य और मीरजापुर की अपर्णा रजत कौशिक को भी टॉप 25 में शामिल किया गया है. वहीं, विशेष ‘सुपर-5’ श्रेणी में गाजीपुर के डॉ. इराजरजा को शामिल किया गया है. एटा एसएसपी डॉ. इलामारन को यह सम्मान मिलने से जिले में खुशी का माहौल है.
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