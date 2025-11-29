कौन हैं अलीगढ़ की फायर गर्ल गनिका जाखड़? आग की लपटों में घिर किया ऐसा डांस दुनियाभर में हो गया नाम

Who is Fire Girl: अलीगढ़ के इस बेटी ने रिकॉर्ड बना दिया है. आग की लपटों में घिरकर डांस कर सबको चौंका दिया है. अब फायर गर्ल के रूप में नई पहचान भी मिल गई है.
Who is Ganika Jakhar: अलीगढ़ की 14 साल की गनिका जाखड़ ने कमाल कर दिया है. गनिका जाखड़ की चर्चा प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हो रही है. फायर गर्ल के नाम से मशहूर गनिका जाखड़ के बारे में हर कोई जानना चाहता है. आइए जानते हैं कौन अलीगढ़ की बेटी गनिका जाखड़?..
कौन हैं फायर गर्ल?
दरअसल, गनिका जाखड़ ने 28 अक्टूबर को अनोखे अंदाज में आग की लपटों वाली स्कर्ट पहनकर कथक नृत्य किया था. उनकी इस कामयाबी पर अब उनका नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है. इससे पहले भी एक बार 2023 में गनिका जाखड़ इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, मैजिक बुक ऑफ रिकार्ड और 2022 में इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करा चुकीं हैं.
ऐसे मिली फायर गर्ल को पहचान
अब फायर गर्ल के नाम से पहचान बना ली है. 28 अक्टूबर को डांस के बाद एक महीने की वेरिफिकेशन के पश्चात 26 नवंबर को उन्हें फायर गर्ल की उपाधि दे दी गई. अब अलीगढ़ की गनिका 'फायर गर्ल' के नाम से जानी जाएंगी. गनिका जाखड़ ने बताया कि मैं आग से बहुत डरती थी, लेकिन अपने डर से आगे बढ़कर मैंने सफलता को प्राप्त किया है. मुझे बहुत डर लगा, बहुत ज्यादा दिक्कत हुई. एक बार लगा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मेरी मम्मी पापा और मेरे मार्गदर्शक राहुल आर्या के सपोर्ट की बदौलत आज यह मुमकिन हो पाया है.
बॉलीवुड में लीड रोल निभाएंगी
बता दें कि गनिका कई बार टीवी शो में भी दिख चुकी हैं. गनिका ने दिल्ली, अलीगढ़, आगरा, भोपाल, मुंबई, लखनऊ, बरेली, देहरादून, बदायूं, हरियाणा, जैसे कई जिलों में अपने डांस से सबको चौंकाया है. उनकी इस कामयाबी के खूब चर्चे हो रहे हैं. कहा जा रहा है कि गनिका जल्द ही अभिनेत्री के रूप में दिखाई देंगी. वह बॉलीवुड सिंगर आर्यांश के साथ लीड एक्ट्रेस की भूमिका निभाते नजर आएंगी.
