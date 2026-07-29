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कौन हैं गुलवीर सिंह ? किसान परिवार के बेटे ने ग्लासगो में लहराया तिरंगा, भारत को दिलाया मेडल

Aligarh News: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के स्टार धावक गुलवीर सिंह ने ऐसा शानदार कारनामा कर दिखाया है, जिसे देश हमेशा याद रखेगा.पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 29, 2026, 03:06 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 03:56 PM IST
कौन हैं गुलवीर सिंह ? किसान परिवार के बेटे ने ग्लासगो में लहराया तिरंगा, भारत को दिलाया मेडल

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