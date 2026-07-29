कौन हैं गुलवीर सिंह ? किसान परिवार के बेटे ने ग्लासगो में लहराया तिरंगा, भारत को दिलाया मेडल

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Aligarh News: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ निवासी और नायब सूबेदार गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है. उनके इस ऐतिहासिक और संघर्षपूर्ण प्रदर्शन पर राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री समेत पूरे देश को गर्व है.
कौन हैं गुलवीर सिंह ?
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के अतरौली गांव में साल 1998 में एक साधारण किसान परिवार में जन्मे गुलवीर सिंह का शुरुआती जीवन काफी संघर्षों से भरा रहा था. उनके गांव में खेल-कूद का कोई खास माहौल नहीं था. वहां के ज्यादातर युवाओं की तरह गुलवीर का भी सपना देश की सेवा के लिए भारतीय सेना में भर्ती होना था. अपनी मेहनत और लगन के दम पर साल 2018 में वह खेल कोटे के जरिए भारतीय सेना की 'ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट' में सिपाही के रूप में शामिल हो गए. सेना में आने के बाद उनकी जिंदगी ने एक नया और बेहतरीन मोड़ लिया.
आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट से बदली किस्मत
भारतीय सेना की ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में आने के बाद गुलवीर को अपनी असली ताकत का अहसास हुआ. इसके बाद आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट और भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के राष्ट्रीय शिविर में उन्हें पेशेवर ट्रेनिंग मिलने लगी. यहां उन्हें समझ आया कि दौड़ना सिर्फ सेना में नौकरी पाने का जरिया नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत से देश के लिए इतिहास रचने का एक बहुत बड़ा मौका भी है. अपनी इसी सोच के साथ उन्होंने दिन-रात कड़ी मेहनत शुरू कर दी.
बारिश से भीगे ट्रैक पर दिखाया कमाल
ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल मुकाबले में ट्रैक पूरी तरह बारिश से भीगा हुआ था, जिससे सभी धावकों को दौड़ने में काफी परेशानी हो रही थी. लेकिन गुलवीर सिंह ने मुश्किल हालातों के बावजूद हार नहीं मानी. मुकाबले के आखिरी 400 मीटर में उन्होंने जिस लाजवाब रफ्तार और फुर्ती का प्रदर्शन किया, उसने सबको हैरान कर दिया. इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के दम पर उन्होंने दूसरा स्थान हासिल करते हुए रजत पदक अपने नाम कर लिया.
देश भर से मिल रही हैं बधाइयां
गुलवीर सिंह की इस ऐतिहासिक और गौरवशाली उपलब्धि पर पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई है. देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी है. इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नायब सूबेदार गुलवीर सिंह को बधाई देते हुए कहा कि उनकी यह सफलता अथक परिश्रम, अनुशासन और देश के प्रति समर्पण का एक बेहतरीन उदाहरण है. आज गुलवीर सिंह की यह कहानी सिर्फ एक मेडल जीतने की नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि पक्के इरादों और कड़ी मेहनत से साधारण से साधारण इंसान भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है.