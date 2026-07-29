कौन हैं गुलवीर सिंह ? किसान परिवार के बेटे ने ग्लासगो में लहराया तिरंगा, भारत को दिलाया मेडल

देश भर से मिल रही हैं बधाइयां

गुलवीर सिंह की इस ऐतिहासिक और गौरवशाली उपलब्धि पर पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई है. देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी है. इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नायब सूबेदार गुलवीर सिंह को बधाई देते हुए कहा कि उनकी यह सफलता अथक परिश्रम, अनुशासन और देश के प्रति समर्पण का एक बेहतरीन उदाहरण है. आज गुलवीर सिंह की यह कहानी सिर्फ एक मेडल जीतने की नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि पक्के इरादों और कड़ी मेहनत से साधारण से साधारण इंसान भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है.