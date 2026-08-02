Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /अलीगढ़
  • /कौन हैं गुलवीर सिंह? खेत की पगडंडियों से निकलकर राष्ट्रमंडल खेलों में रचा इतिहास, 5000 मीटर दौड़ में जीता पहला पदक

कौन हैं गुलवीर सिंह? खेत की पगडंडियों से निकलकर राष्ट्रमंडल खेलों में रचा इतिहास, 5000 मीटर दौड़ में जीता पहला पदक

Gulveer singh: गुलवीर सिंह ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक अर्जित कर देश का नाम रोशन किया है. जानिए कहां के रहने वाले हैं नायाब सूबेदार...

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 02, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 07:55 AM IST
कौन हैं गुलवीर सिंह? खेत की पगडंडियों से निकलकर राष्ट्रमंडल खेलों में रचा इतिहास, 5000 मीटर दौड़ में जीता पहला पदक
Image Credit: gulveer singh commonwealth games

About the Author

Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
यूपी में सोने-चांदी के दाम घटे या बढ़े, खरीदारी से पहले जानें सर्राफा बाजार का हाल
2
3
4
5