/कौन हैं गुलवीर सिंह? खेत की पगडंडियों से निकलकर राष्ट्रमंडल खेलों में रचा इतिहास, 5000 मीटर दौड़ में जीता पहला पदक

लखनऊ: कॉमनवेल्थ गेम्स (CWG 2026) से भारत और उत्तर प्रदेश के लिए एक बेहद गर्व की खबर सामने आई है. प्रदेश के प्रतिभाशाली धावक और भारतीय सेना में नायब सूबेदार गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक (Bronze Medal) जीतकर इतिहास रच दिया है. राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में यह पहला मौका है जब भारत ने पुरुष 5000 मीटर दौड़ में कोई पदक हासिल किया है. इसके अलावा गुलवीर कॉमनवेल्थ गेम्स के एथलेटिक्स में मल्टीपल मेडल जीतने वाले भारत के पहले एथलीट भी बन गए हैं.