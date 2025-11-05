अस्पताल में साली के साथ पकड़ा गया जीजा, देखते ही पत्नी ने चप्पल बरसाई, पब्लिक के बीच जमकर हुआ तमाशा

Hathras News: उत्तर प्रदेश के हाथरस में जिला अस्पताल में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक महिला ने अपने पति को रंगे हाथ साली के साथ दबोच लिया. इसके बाद जो हुआ उसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. युवक कुछ समय पहले साली को लेकर फरार हो गया था.
सुमित कुमार/हाथरस: हाथरस के जिला अस्पताल में एक महिला ने अपने पति को साली के साथ रंग हाथ पकड़ लिया. इसके बाद महिला ने आव-देखा ना ताव पैर से चप्पल निकाली और पब्लिक के सामने ही अपने पति की बुरी तरह से धुनाई शुरू कर दी. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वहीं अपने जीजा को बहन के हाथों पिटता देख साली रोने लगी. महिला अपने मायके वालों के साथ उनका पीछा करते हुए वहां पहुंची. इसके बाद युवक के ससुराल पक्ष के लोग जीजा साली को गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गए.
घटना को लेकर पुलिस को नहीं मिली शिकायत
जानकारी के मुताबिक पत्नी द्वारा पति की पिटाई की घटना हाथरस के थाना चंदपा के परसारा गांव से संबंधित है. युवक की शादी दो महीने पहले हुई थी. लेकिन युवक शादी के कुछ ही दिन पत्नी को छोड़कर साली के साथ फरार हो गया था. तभी से परिजन युवक और युवती की तलाश कर रहे थे. बुधवार को उन्हें सूचना मिली थी कि युवक हाथरस जिला अस्पताल में एक युवती के साथ देखा गया है. जिसका पत्नी अपने मायके वालों को लेकर अस्पताल पहुंची थी.
वहीं इस घटना पर पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली है. बागला जिला अस्पताल चौकी प्रभारी अवधेश सिंह ने बताया कि यह एक पारिवारिक मामला था. पत्नी या पति पक्ष, दोनों की तरफ से कोई शिकायत उन्हें नहीं मिली है. शिकायत मिलने पर पुलिस उचित कार्रवाई करेगी.
