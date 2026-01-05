समधी के साथ था अवैध संबंध ! बेटी बनी बीच का रोड़ा, फिर मां ने प्रेमी संग मिलकर उतारा मौत के घाट

कासगंज न्यूज/गौरव तिवारी : उत्तर प्रदेश के कासगंज में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मां ने अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर अपनी बेटी की हत्या कर दी हैं. पूरे मामले का खुलासा पुलिस ने जांच के बाद रविवार को किया. यह घटना थाना सुनगढ़ी क्षेत्र की है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है.

क्या हैं पूरा मामला ?

दरअसल यह घटना 26 दिसंबर की है, जब रामछितौनी बंबा के पास सड़क किनारे एक महिला का शव बरामद हुआ था. मृतका की पहचान सबनूर पत्नी जाबिर निवासी ग्राम पचपोखरा के रूप में हुई थी. शव मिलने के बाद पुलिस में हड़कंप मच गया और जांच-पड़ताल शुरू की गई. शुरुआत में मामले में कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया, लेकिन तकनीकी सर्विलांस, कॉल डिटेल और आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस को कई अहम तथ्य मिले.

शक सबनूर की मां यासमीन

जांच के दौरान पुलिस को शक सबनूर की मां यासमीन पर गया. जब पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो मामले की जड़ें खुलनी शुरू हुईं. पूछताछ में यासमीन टूट गई और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया. यासमीन ने बताया कि उसके अपने समधी रहीस अहमद के साथ अवैध संबंध थे. इन रिश्तों के बारे में उसकी बेटी सबनूर को जानकारी हो गई थी. सबनूर अपनी मां को इस रिश्ते को खत्म करने की सलाह देती थी और अपने पिता को सब बताने की धमकी भी देती थी.

यासमीन ने पुलिस को बताया कि वह अपनी बेटी सबनूर पर उसके पति जावेद से तलाक लेने का दबाव डाल रही थी, लेकिन सबनूर इसके लिए तैयार नहीं थी. उधर, वह मां और रहीस अहमद के संबंधों को लेकर नाराज रहती थी. बेटी द्वारा पिता को सच बताने की धमकी के चलते यासमीन और रहीस ने उसे रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया.योजना के तहत दोनों ने मौका देखकर सबनूर की हत्या कर दी और उसके शव को ग्राम पचपोखरा के सामने बंबा की पटरी के किनारे फेंक दिया, ताकि मामला हादसा या किसी अन्य अपराध जैसा लगे.

यासमीन ने पुलिस को बताया

पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए यासमीन पत्नी इकरार, निवासी कस्बा भरगैन, कासगंज तथा रहीस अहमद पुत्र गफूर, निवासी थाना उझानी, जनपद बदायूं को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है. इस दर्दनाक घटना ने समाज को झकझोर कर रख दिया है, जहां एक मां ने अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर अपनी बेटी की जिंदगी खत्म कर दी. पुलिस अब इस मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है.