झोलाछाप डॉक्टरों पर कब लगेगी लगाम? दवा खाते ही तबीयत बिगड़ी, हाथरस में पलभर में महिला की मौत

हाथरस न्यूज/सुमित कुमार : उत्तर प्रदेश के हाथरस में 27 वर्षीय महिला की मौत ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी है. मृतका लक्ष्मी की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, जिसके बाद उसके पति विजय कुशवाहा ने गांव के ही एक झोलाछाप डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. आरोप है कि डॉक्टर द्वारा दी गई दवा के सेवन के बाद ही लक्ष्मी की हालत अचानक बिगड़ गई और उसने दम तोड़ दिया

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल यह घटना हाथरस के कोतवाली सासनी क्षेत्र के गांव लुटसान से है. परिवार के अनुसार, लक्ष्मी को कुछ दिनों से शरीर में सूजन और घबराहट की शिकायत थी. इसी समस्या के समाधान के लिए वह गांव के एक कथित डॉक्टर के पास गई. बताया गया कि डॉक्टर ने बिना किसी विस्तृत जांच के दवा दे दी. दवा खाने के कुछ देर बाद ही उसकी तबीयत तेजी से खराब होने लगी. परिजनों का कहना है कि लक्ष्मी को अचानक तेज घबराहट, सांस लेने में कठिनाई और बेहोशी जैसी अवस्था होने लगी.

जिला अस्पताल ले जाते समय बिगड़ी हालत

तबीयत खराब होते देख परिवार ने तुरंत उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया. लेकिन कई घंटों तक चलाए गए उपचार के बावजूद लक्ष्मी की हालत में सुधार नहीं आया.उपचार के दौरान ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. अस्पताल में हुई इस मौत से परिजन आक्रोशित हो उठे और झोलाछाप डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया.

पुलिस ने शव भेजा पोस्टमॉर्टम को, जांच तेज

घटना की जानकारी मिलते ही सासनी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता को देखते हुए शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लग रहा है और परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस ने गांव के कथित डॉक्टर से भी पूछताछ शुरू कर दी है.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद होगा मौत का खुलासा

पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल पाएगा. रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं गांव में इस घटना को लेकर दहशत का माहौल है और लोग अब भी असली वजह जानने का इंतजार कर रहे हैं.

