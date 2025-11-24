Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3016561
Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

झोलाछाप डॉक्टरों पर कब लगेगी लगाम? दवा खाते ही तबीयत बिगड़ी, हाथरस में पलभर में महिला की मौत

Hathras News:  हाथरस में 27 वर्षीय लक्ष्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. पति ने झोलाछाप डॉक्टर पर गलत दवा देने का आरोप लगाया. दवा खाने के बाद हालत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हुई.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 24, 2025, 03:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

झोलाछाप डॉक्टरों पर कब लगेगी लगाम? दवा खाते ही तबीयत बिगड़ी, हाथरस में पलभर में महिला की मौत

हाथरस न्यूज/सुमित कुमार :  उत्तर प्रदेश के हाथरस में 27 वर्षीय महिला की मौत ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी है. मृतका लक्ष्मी की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, जिसके बाद उसके पति विजय कुशवाहा ने गांव के ही एक झोलाछाप डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. आरोप है कि डॉक्टर द्वारा दी गई दवा के सेवन के बाद ही लक्ष्मी की हालत अचानक बिगड़ गई और उसने दम तोड़ दिया

क्या है पूरा मामला ? 
दरअसल यह घटना  हाथरस के कोतवाली सासनी क्षेत्र के गांव  लुटसान से है. परिवार के अनुसार, लक्ष्मी को कुछ दिनों से शरीर में सूजन और घबराहट की शिकायत थी. इसी समस्या के समाधान के लिए वह गांव के एक कथित डॉक्टर के पास गई.  बताया गया कि डॉक्टर ने बिना किसी विस्तृत जांच के दवा दे दी. दवा खाने के कुछ देर बाद ही उसकी तबीयत तेजी से खराब होने लगी. परिजनों का कहना है कि लक्ष्मी को अचानक तेज घबराहट, सांस लेने में कठिनाई और बेहोशी जैसी अवस्था होने लगी.

जिला अस्पताल ले जाते समय बिगड़ी हालत
तबीयत खराब होते देख परिवार ने तुरंत उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया. लेकिन कई घंटों तक चलाए गए उपचार के बावजूद लक्ष्मी की हालत में सुधार नहीं आया.उपचार के दौरान ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. अस्पताल में हुई इस मौत से परिजन आक्रोशित हो उठे और झोलाछाप डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने शव भेजा पोस्टमॉर्टम को, जांच तेज
घटना की जानकारी मिलते ही सासनी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता को देखते हुए शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लग रहा है और परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है.  फिलहाल पुलिस ने गांव के कथित डॉक्टर से भी पूछताछ शुरू कर दी है.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद होगा मौत का खुलासा
पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल पाएगा.  रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.  वहीं गांव में इस घटना को लेकर दहशत का माहौल है और लोग अब भी असली वजह जानने का इंतजार कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें : 'गन्ने का शहर' कहलाता है यूपी का ये जिला, खेतों से गलियों तक मिठास ही मिठास
 

TAGS

hathras news

Trending news

Gorakhpur News
शादी के गीतों के बीच गूंजी चीख, मायके आई शिवानी की बाथरूम में गला रेतकर हत्या
jaunpur news
मां की लाश फ्रीजर में रखो, शादी है... बेटे की बेरुखी सुन भर आई प्रबंधक की आंखें!
Tehri bus accident
टिहरी में भीषण हादसा, 100 मीटर गहरी खाई में गिरी बस, 5 लोगों की मौत, दर्जनों घायल
Moradabad news
मुरादाबाद के सड़क पर उतरे 'यमराज'! लोगों को सिखाया ट्रैफिक नियमों का महत्व
Farrukhabad news
सड़क पर बना डाला होटल! फर्रुखाबाद में सरकारी नक्शे ने खोल दी पोल
baghpat news
पत्नी के आशिक ने 'रियासत' पर किए चाकू से ताबड़तोड़ वार,उतारा मौत के घाट
hathras news
अरे, कोई रोके इनको… शादी की खुशियों के बीच अचानक गूंज उठा चीख-पुकार का तांडव
bijnor news
40 साल की यादें ढही…ग्रामीणों ने खुद ढहाए अपने मकान, वन विभाग की बड़ी कार्रवाई
Sambhal violence Anniversary
Sambhal violence: आज संभल हिंसा को एक साल पूरा, संवेदनशील इलाकों में PAC, RAF तैनात
Mathura News
मथुरा में यमुना एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, 16 यात्री घायल, तीन की हालत नाज़ुक