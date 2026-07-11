अलीगढ़ में YEIDA का बड़ा बुलडोजर एक्शन, 450 करोड़ की अवैध कॉलोनियां ध्वस्त; लोगों को बड़ी चेतावनी

आगे भी जारी रहेंगे ऐसे अभियान

अधिकारियों की मानें तो यह जमीन बिना वैधानिक अनुमति के प्लॉटिंग और कॉलोनी विकास के लिए इस्तेमाल की जा रही थी. कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे. ताकि अभियान शांतिपूर्ण और प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सके. प्राधिकरण ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध कब्जों के खिलाफ आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे. इतना ही नहीं प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी भूखंड या संपत्ति को खरीदने से पहले उसकी वैधता की जांच जरूर करें. बिना प्राधिकरण की स्वीकृति वाली कॉलोनियों में निवेश करने से भविष्य में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.