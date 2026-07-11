अलीगढ़ में YEIDA का बड़ा बुलडोजर एक्शन, 450 करोड़ की अवैध कॉलोनियां ध्वस्त; लोगों को बड़ी चेतावनी

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Aligarh YEIDA Bulldozer Action/ मनीष शर्मा: अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी YEIDA ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. टप्पल क्षेत्र के मरोरगढ़ी गांव और आसपास के फेज-2 इलाके में चलाए गए बुलडोजर अभियान के दौरान करीब 1.5 लाख वर्गमीटर में फैले अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया. इस कार्रवाई में हरित वाटिका मरोरगढ़ी समेत कई अनधिकृत कॉलोनियां जमींदोज कर दी गईं हैं. जिससे हड़कंप मचा हुआ है.
करीब 450 करोड़ रुपये है इसकी कीमत
प्राधिकरण के मुताबिक, खाली कराई गई जमीन की अनुमानित बाजार कीमत करीब 450 करोड़ रुपये है. यह अभियान YEIDA के मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर चलाया गया. इस कार्रवाई के दौरान मौके पर ओएसडी (IAS) शैलेंद्र कुमार सिंह, एसडीएम अभिषेक शाही, तहसीलदार मनोज कुमार सिंह, YEIDA के परियोजना विभाग के अधिकारी मौजूद रहे. यह पूरी कार्रवाई अलीगढ़ पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में संपन्न हुई.
आगे भी जारी रहेंगे ऐसे अभियान
अधिकारियों की मानें तो यह जमीन बिना वैधानिक अनुमति के प्लॉटिंग और कॉलोनी विकास के लिए इस्तेमाल की जा रही थी. कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे. ताकि अभियान शांतिपूर्ण और प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सके. प्राधिकरण ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध कब्जों के खिलाफ आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे. इतना ही नहीं प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी भूखंड या संपत्ति को खरीदने से पहले उसकी वैधता की जांच जरूर करें. बिना प्राधिकरण की स्वीकृति वाली कॉलोनियों में निवेश करने से भविष्य में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.
अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि नियोजित विकास को बढ़ावा दिया जा सके और अवैध कब्जों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके. वहीं, यमुना प्राधिकरण की इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है.
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