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अलीगढ़ में YEIDA का बड़ा बुलडोजर एक्शन, 450 करोड़ की अवैध कॉलोनियां ध्वस्त; लोगों को बड़ी चेतावनी

YEIDA Bulldozer Action: अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है. प्राधिकरण ने करीब 1.5 लाख वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया है. जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 450 करोड़ है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 11, 2026, 10:26 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:26 AM IST
अलीगढ़ में YEIDA का बड़ा बुलडोजर एक्शन, 450 करोड़ की अवैध कॉलोनियां ध्वस्त; लोगों को बड़ी चेतावनी
Image Credit: YEIDA Bulldozer ActionSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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