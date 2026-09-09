'न्यू हाथरस'... आगरा-अलीगढ़ से मथुरा के करीब बसेगा नया शहर, एनसीआर को मिलेगा नया इंडस्ट्रियल हब

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Hathras Industrial City: उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई रफ्तार देने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना पर काम शुरू किया है. मास्टर प्लान 2041 (फेज 2) के तहत उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 10 हजार एकड़ यानी लगभग 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र में एक नया आधुनिक शहर बसाने की तैयारी की जा रही है. इस नए शहर को 'हाथरस अर्बन सेंटर' या 'न्यू हाथरस' के नाम से जाना जाएगा.
यह शहर पूरी तरह से इंडस्ट्रियल और आवासीय सुविधाओं से लैस होगा. कंसल्टेंट कंपनी ने इसके लिए जगह चिन्हित करके अपनी प्रारंभिक सर्वे रिपोर्ट यीडा को सौंप दी है. आने वाले 15 सालों के भीतर यह नया शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के आसपास की सबसे बड़ी आवासीय और औद्योगिक परियोजनाओं में से एक बनकर उभरेगा.
किन इलाकों को मिलाकर बनेगा न्यू हाथरस
न्यू हाथरस के निर्माण के लिए व्यापक योजना तैयार की गई है. यमुना अथॉरिटी के अधिसूचित क्षेत्र में हाथरस जिले के कुल 358 गांव शामिल हैं, जो यमुना एक्सप्रेसवे से लगभग 45 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं. इस नए शहर के मुख्य हिस्से में सासनी तहसील के करीब 50 गांव शामिल किए जाएंगे. इसके अलावा हाथरस तहसील के 180 से 215 गांव इसके दायरे में आ रहे हैं, जो अलीगढ़-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-93) के बेहद करीब स्थित हैं. वहीं यमुना एक्सप्रेसवे से सीधे सटे सादाबाद तहसील के 127 गांव भी इस पूरे नेटवर्क का अहम हिस्सा होंगे. अथॉरिटी से अंतिम जगह फाइनल होने के बाद एजेंसी इसका विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करेगी.
बेहतरीन कनेक्टिविटी और जेवर एयरपोर्ट का फायदा
न्यू हाथरस की सबसे बड़ी खासियत इसकी शानदार कनेक्टिविटी होगी. यह इलाका नोएडा में बन रहे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डायरेक्ट कैचमेंट एरिया में आता है, जिससे इसे सीधा फायदा मिलेगा. यीडा इस क्षेत्र के लिए अलग से एक एक्सप्रेस रोड नेटवर्क तैयार कर रहा है. इसके अलावा यह नया शहर यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा-अलीगढ़ हाईवे (NH-93), बरेली-मथुरा हाईवे और हाथरस रेलवे जंक्शन से सीधे जुड़ा हुआ है. इतनी बेहतरीन ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी होने के कारण यहाँ उद्योग लगाना और रहना दोनों बेहद आसान और सुविधाजनक साबित होगा.
आगरा का सैटेलाइट टाउन और प्रदूषण मुक्त उद्योग
न्यू हाथरस को भविष्य में आगरा के एक प्रमुख सैटेलाइट टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आगरा शहर पर लगातार बढ़ रहे आबादी और औद्योगिक कारखानों के दबाव को कम किया जा सकेगा. इसी कड़ी में ताजनगरी आगरा में भी 14 हजार हेक्टेयर में 'न्यू आगरा' या 'आगरा अर्बन सेंटर' बसाने की योजना है. इस पूरे रीजन में आईटी पार्क, हॉस्पिटैलिटी, एक्सपो सेंटर, पर्यटन और पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाने वाले प्रदूषण मुक्त ग्रीन उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे.