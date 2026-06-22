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अलीगढ़ बनेगा रक्षा उत्पादन का बड़ा केंद्र! सीएम योगी का दावा; जिले को दीं 462 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात

CM Yogi Aligarh Visit: सोमवार को सीएम योगी अलीगढ़ के दौरे पर रहे. यहां उन्होंने 462 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 85 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया. उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा विकास की प्रक्रिया रुकेगी नहीं, अलीगढ़ रक्षा उत्पादन का बड़ा केंद्र बनेगा.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 22, 2026, 08:29 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:29 PM IST
अलीगढ़ बनेगा रक्षा उत्पादन का बड़ा केंद्र! सीएम योगी का दावा; जिले को दीं 462 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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