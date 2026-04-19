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भाई की गलती का बोझ… 2 बच्चों के पिता ने तोड़ी जिंदगी की डोर, फेसबुक वीडियो ने खोल दी दर्दनाक सच्चाई

Kasganj News: कासगंज में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. आत्महत्या से पहले युवक द्वारा बनाया गया एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर वायरल हो रहा है, जो पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 19, 2026, 03:10 PM IST
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फाइल फोटो
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कासगंज/गौरव तिवारी:  उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. 30 वर्षीय रामबाबू ने फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. इस दर्दनाक कदम से पहले उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक वीडियो भी पोस्ट किया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है और हर किसी को अंदर तक हिला रहा है.

क्या है पूरा मामला?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान रामबाबू पुत्र चंद्रपाल जाटव निवासी गांव घिनौना, थाना ढोलना के रूप में हुई है. वह शादीशुदा था और उसके परिवार में पत्नी सनम के अलावा दो छोटे बच्चे हैं, तीन वर्ष की एक बेटी और आठ महीने का एक बेटा. घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

क्या कारण था कि युवक ने की आत्महत्या?
बताया जा रहा है कि घटना की पृष्ठभूमि पारिवारिक विवाद से जुड़ी है. मृतक का भाई राजू उसकी ससुराल से युवती को भगाकर ले आया था, ससुराल बाले दबाब बनाने लगे,रामबाबू ने लडकी दिलाने का प्रयास किया, लेकिन राजू लडकी को वापस करने के लिए तैयार नहीं था. इस घटना के बाद युवती के ससुराल पक्ष के लोग लगातार दबाव बना रहे थे कि लड़की को वापस किया जाए, लेकिन मृतक का भाई ऐसा करने को तैयार नहीं था. इसी तनाव और दबाव के चलते रामबाबू मानसिक रूप से परेशान हो गया था.

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शनिवार सुबह करीब 8 बजे पुलिस को सूचना मिली कि रामबाबू ने ग्राम गढ़ी स्थित लक्ष्मी नारायण पंडित के खेत की मेड़ पर एक सूखे बेलपत्र के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी.

घटनास्थल से मृतक का मोबाइल फोन, एक देशी शराब का क्वार्टर, एक खाली स्टिंग की बोतल और नमकीन का पैकेट भी बरामद हुआ है. पुलिस के अनुसार, आत्महत्या से पहले रामबाबू ने फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें उसने अपनी आत्महत्या के कारणों का जिक्र किया है. 

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