जानें क्या है मामला ?

ग्रामीणों की सूचना पर जब परिजन और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे, तो वहां का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था. युवक शिवकुमार के हाथ-पैर रस्सी से मजबूती से बंधे हुए थे और उसका पूरा शरीर सिंदूर से लिपटा हुआ था. घटनास्थल पर जादू-टोने और तांत्रिक विद्या से संबंधित सामग्री बिखरी हुई मिली. मौके से एक चाकू, कलावे में लिपटा हुआ नारियल, सिंदूर में सने नींबू और जमीन पर बने अजीबोगरीब तांत्रिक संकेत बरामद हुए हैं. ऐसा प्रतीत होता है कि युवक को किसी गुप्त तांत्रिक क्रिया का शिकार बनाने का प्रयास किया गया था.