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अलीगढ़: नरबली की कोशिश! खंडहर में हाथ-पैर बंधा और सिंदूर में लिपटा मिला युवक

Aligarh News : अलीगढ़ जनपद के अकराबाद थाना क्षेत्र स्थित पिलखना कस्बे में एक अजीब घटना सामने आई है. यहां के एक सुनसान खंडहर में तंत्र-मंत्र के लिए नरबली की कोशिश का सनसनीखेज मामला आया है

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 07, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 12:12 PM IST
अलीगढ़: नरबली की कोशिश! खंडहर में हाथ-पैर बंधा और सिंदूर में लिपटा मिला युवक

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