Add Zee Business As A Preferred Source
App

दिसंबर में होनी थी शादी, उससे पहले उजड़ गई जिंदगी; दीवार के मलबे में दबकर 19 वर्षीय युवती की मौत

Aligarh News: अलीगढ़ में एक घर की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई. इस हादसे में 19 वर्षीय कीर्ति मलबे में दबने से मौत हो गई. इस घटना के बाद गांव में मातम छा गया.

Written ByZee Media BureauEdited ByShailesh Yadav
Published: Aug 20, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 04:02 PM IST
दिसंबर में होनी थी शादी, उससे पहले उजड़ गई जिंदगी; दीवार के मलबे में दबकर 19 वर्षीय युवती की मौत
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
लखनऊ में पति ने बैंक मैनेजर पत्नी और बहन को गोली मार उतारा मौत के घाट
2
3
4
5