दिसंबर में होनी थी शादी, उससे पहले उजड़ गई जिंदगी; दीवार के मलबे में दबकर 19 वर्षीय युवती की मौत

सुबह 4 बजे हुआ दर्दनाक हादसा

मृतका के पिता लेखराज सिंह ने बताया कि उनके पांच बच्चे हैं और कीर्ति तीसरे नंबर की बेटी थी. गर्मी के कारण कीर्ति रात में कमरे में टेबल फैन चलाकर अकेली सो रही थी. लेखराज सिंह, उनकी पत्नी मीना और तीन अन्य बच्चे घर के बाहर सोए हुए थे. बुधवार सुबह करीब 4 बजे लेखराज लघुशंका के लिए उठे. इसी दौरान उन्होंने देखा कि कमरे की दीवार गिर चुकी है और कीर्ति मलबे के नीचे दबी हुई है. उन्होंने शोर मचाकर पड़ोसियों और परिवार के लोगों को बुलाया. इसके बाद लोगों ने मिलकर मलबा हटाकर कीर्ति को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. गंभीर चोटों के कारण कीर्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था.