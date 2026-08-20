दिसंबर में होनी थी शादी, उससे पहले उजड़ गई जिंदगी; दीवार के मलबे में दबकर 19 वर्षीय युवती की मौत

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Aligarh News/मनीष शर्मा: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर शादी की तैयारियों के बीच एक परिवार की खुशियां अचानक मातम में बदल गईं. बता दें कि गुरुवार को तड़के घर की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई. हादसे के वक्त कमरे में चारपाई पर सो रही 19 वर्षीय कीर्ति मलबे में दब गई. गंभीर चोटों के चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना खैर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला उपाध्याय की बताई जा रही है. परिजनों के मुताबिक, कीर्ति की शादी आगामी दिसंबर में तय थी. घर में बेटी की शादी को लेकर खुशियां थीं और परिवार तैयारियों में जुटा था. लेकिन एक हादसे ने पलभर में सारी खुशियां छीन लीं.
सुबह 4 बजे हुआ दर्दनाक हादसा
मृतका के पिता लेखराज सिंह ने बताया कि उनके पांच बच्चे हैं और कीर्ति तीसरे नंबर की बेटी थी. गर्मी के कारण कीर्ति रात में कमरे में टेबल फैन चलाकर अकेली सो रही थी. लेखराज सिंह, उनकी पत्नी मीना और तीन अन्य बच्चे घर के बाहर सोए हुए थे. बुधवार सुबह करीब 4 बजे लेखराज लघुशंका के लिए उठे. इसी दौरान उन्होंने देखा कि कमरे की दीवार गिर चुकी है और कीर्ति मलबे के नीचे दबी हुई है. उन्होंने शोर मचाकर पड़ोसियों और परिवार के लोगों को बुलाया. इसके बाद लोगों ने मिलकर मलबा हटाकर कीर्ति को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. गंभीर चोटों के कारण कीर्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था.
शादी की खुशियां मातम में बदलीं
कीर्ति की मौत की खबर मिलते ही घर में चीख-पुकार मच गई. पिता लेखराज सिंह, मां मीना, भाई हिमांशु और बहन विद्या समेत परिवार के सभी लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है. पिता ने बताया कि कीर्ति की शादी डिबाई क्षेत्र के गांव चौड़ेरा निवासी युवक से तय हुई थी. दिसंबर में बारात आने वाली थी. जिस घर में कुछ महीनों बाद शादी की खुशियां गूंजनी थीं, वहां अब मातम पसरा हुआ है.
अंतिम संस्कार कर दिया गया
हादसे के बाद मोहल्ले में भी गम का माहौल है. परिजनों ने मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कराने का फैसला किया. इसके बाद युवती का अंतिम संस्कार कर दिया गया. एक पल में शादी के सपनों से सजा घर मातम में बदल गया. परिवार जिस बेटी को दुल्हन के रूप में विदा करने की तैयारी कर रहा था, उसे अब अंतिम विदाई देनी पड़ी.