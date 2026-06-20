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सुमित कुमार/हाथरस: हाथरस के हसायन क्षेत्र में बच्चों के मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया. थाना हसायन के गांव खेड़ा सुल्तानपुर में दो सगे भाइयों के बीच झगड़ा हो गया. इस दौरान छोटे भाई ने बड़े भाई के सिर में डंडा मार दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
क्या है पूरा मामला
गांव खेड़ा सुल्तानपुर निवासी राजेश कुमार (45) और सुनील कुमार पुत्र भुजवीर सिंह सगे भाई हैं. शुक्रवार रात उनके बच्चों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ. यह बच्चों का झगड़ा धीरे-धीरे बड़ों की आपसी मारपीट में बदल गया. मारपीट के दौरान सुनील के हाथ में डंडा आ गया और उसने अपने बड़े भाई राजेश कुमार के सिर पर वार कर दिया. डंडे की चोट इतनी गंभीर थी कि राजेश की घटनास्थल पर ही मौत हो गई.
पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लिया
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. परिवार के लोग शव का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते थे और शव को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे. यह लोग शव को काफी दूर तक ले भी गए लेकिन पुलिस ने इसे जैसे-तैसे इसे अपने कब्जे में लिया.
मृतक राजेश कुमार के बेटे दीपक ने अपने चाचा सुनील कुमार, चाची जया देवी और उनके दो बेटों गुनगुन व कृष्णा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
घटना को लेकर पुलिस ने बताया
सिकदराराऊ सीओ अमित पाठक ने बताया, "19 जून को थाना हसायन के गांव खेड़ा सुल्तानपुर में दो भाइयों में झगड़ा हुआ, इसमें छोटे भाई ने बड़े भाई पर लाठी से वार कर दिया. शव को पोल्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस भिजवाया गया है. मृतक के पुत्र की तहरीर पर अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया. फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है. मौके पर कानून व्यवस्था कायम है."
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