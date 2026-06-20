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हाथरस में भाई ने की भाई की हत्या; बच्चों के मामूली विवाद में सिर पर मारी लाठी, मौके पर मौत

Hathras News: उत्तर प्रदेश के हाथरस में बच्चों के झगड़े में छोटे भाई के सिर पर ऐसा खून सवार हुआ है कि उसने बड़े भाई के सिर पर लाठी मार दी. चोट इतनी गंभीर थी कि बड़े भाई की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने मृतक के बेटे की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 20, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 02:56 PM IST
हाथरस में भाई ने की भाई की हत्या; बच्चों के मामूली विवाद में सिर पर मारी लाठी, मौके पर मौत

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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