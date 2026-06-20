क्या है पूरा मामला

गांव खेड़ा सुल्तानपुर निवासी राजेश कुमार (45) और सुनील कुमार पुत्र भुजवीर सिंह सगे भाई हैं. शुक्रवार रात उनके बच्चों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ. यह बच्चों का झगड़ा धीरे-धीरे बड़ों की आपसी मारपीट में बदल गया. मारपीट के दौरान सुनील के हाथ में डंडा आ गया और उसने अपने बड़े भाई राजेश कुमार के सिर पर वार कर दिया. डंडे की चोट इतनी गंभीर थी कि राजेश की घटनास्थल पर ही मौत हो गई.