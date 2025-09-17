काम के बदले खाना दे दो... हाथरस में रोटी के लिए हत्या, बुजुर्ग ने किया इनकार तो युवक ने भाला घोंप कर मार डाला

Hathras Crime News: उत्तर प्रदेश के हाथरस में रोटी के लिए एक युवक ने बुजुर्ग की भाला घोंपकर हत्या कर दी. युवक रोटी के बदले बुजुर्ग के खेतों की रखवाली करता था.
Sumit Kumar/Hathras : हमारा देश के लोग चांद और अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं. सरकार गरीबों और बेसहारा लोगों के लिए अन्नपूर्णा रसोई जैसी योजनाएं चलाएं रही है ताकि प्रदेश में कोई भूखा न रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक युवक ने काम के बदले रोटी नहीं मिलने पर अपने बुजुर्ग मालिक की भाला घोंपकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया है.
क्या है पूरा मामला
हाथरस में रोटी के लिए हत्या का यह मामला चंदपा कोतवाली क्षेत्र के केवलगड़ी गांव का है. 12 सितंबर को गांव के ही किशनपाल कश्यप नाम के युवक ने 75 वर्षीय डोरीलाल उपाध्याय की भाला घोंपकर हत्या कर दी. किशनपाल के माता-पिता नहीं है, वह डोरीलाल के खेतों पर रहकर उनकी रखवाली करता था और बदले में डोरीलाल किशनपाल को पैसे के बजाय खाना देता थ.
रोटी नहीं मिलने पर हत्या की
12 सितंबर को किशनपाल डोरीलाल के पास खाना मांगने पहुंचा तो डोरीलाल ने उसे खाना देने से इंकार कर दिया और उस पर चोरी का आरोप लगाते हुए उससे गाली गलौज की, जिससे युवक को गुस्सा आ गया और उसने खेत में रखे भाले से डोरीलाल उपाध्याय की हत्या कर दी और मौके से भाग गया.
पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़ा
13 सितंबर को जब खेत में डोरीलाल के परिजनों ने खून से लथपथ उसका शव देखा तो पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने पाया कि बुजुर्ग डोरीलाल की हत्या धारदार हथियार से की गई है. पुलिस ने साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर आरोपी किशनपाल को खोज निकाला और कानूनी कार्रवाई के बाद उसे जेल भेज दिया.
आरोपी ने बताया
आरोपी किशनपाल ने बताया कि वह 10वीं क्लास तक पढ़ा है. उसके माता-पिता की मौत हो चुकी है. वह डोरीलाल के खेतों की रखवाली करता था. पैसों के बदले खाना खाता था. लेकिन डोरीलाल अक्सर उसे खाना देने से मना कर देता था. 12 सितंबर को डोरीलाल ने जब उसे खाना देने से इंकार कर दिया और उसे गालियां देने लगा तो उसने गुस्से में खेत में रखे भाले से उसकी हत्या कर दी.
पुलिस ने किशनपाल की शिनाख्त पर हत्या में इस्तेमाल किया गया भाला भी बरामद कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.
