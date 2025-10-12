Aligarh News: दवा लेकर लौट रहा था युवक, अज्ञात बदमाशों ने बरसा दी गोलियां, चीखते रह गए पत्नी और बच्चे!

Aligarh News:अलीगढ़ में पत्नी और बच्चे के साथ दवा लेकर लौट रहे युवक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी. जिसके बाद घायल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया.
Trending Photos
Aligarh News/Manish sharma: उत्तरप्रदेश के अलीगढ़ जिले के गोंडा थाना क्षेत्र में रविवार शाम उस समय सनसनी फैल गई, जब बाइक से पत्नी और बच्चे के साथ दवा लेकर घर लौट रहे एक युवक को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी.
क्या है पूरा मामला ?
दरअसल, यह घटना गोंडा क्षेत्र के रफायतपुर गांव के पास की बताई जा रही है. जहां गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजन व ग्रामीण आनन-फानन में उसे अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
पत्नी और बच्चे के सामने चली गोली, मौके पर मचा हड़कंप
जानकारी के अनुसार, मृतक अपने परिवार के साथ किसी निजी कार्य से गया था और शाम को दवा लेकर घर लौट रहा था. तभी रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने उसे निशाना बनाते हुए गोली चला दी. गोली युवक के सीने में लगी, जिससे वह मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा. पत्नी और बच्चे के चीखने-चिल्लाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे.
घायल को अस्पताल ले जाते वक्त तोड़ा दम, पुलिस ने शुरू की जांच
घटना की सूचना मिलते ही गोंडा थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतक की पहचान स्थानीय निवासी के रूप में हुई है. परिवार में मातम पसरा हुआ है. पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है.
घटना के बाद एसपी ग्रामीण से क्या कहां ?
एसपी ग्रामीण अमृत जैन ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. आरोपी जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे.पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं और कई संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है. फिलहाल हमलावरों की तलाश में पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है.
यह भी पढ़ें : गर्म कपड़े निकाल लो... यूपी में ठंड ने दी दस्तक, रामनगरी में सुबह-शाम सिहरन, जानें आज का मौसम