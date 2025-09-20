Aligarh News: अवैध धर्मांतरण का बड़ा जाल, फिर रंजिश में चली दनादन गोली, परिजनों ने लगाए ये संगीन आरोप
Aligarh News:  अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र में धर्म परिवर्तन विवाद को लेकर युवक सलमान उर्फ संतोष को गोली मार दी गई.वह गंभीर रूप से घायल है और मेडिकल कॉलेज में भर्ती है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, इलाके में तनाव बढ़ा.

 

 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 20, 2025, 12:36 PM IST
Aligarh News/Manish Sharma:अलीगढ़ जिले के रोरावर थाना क्षेत्र में देर रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई.तालसपुर खुर्द हाईवे पुल के नीचे एक युवक पर अज्ञात हमलावरों ने गोली चला दी. वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया. घायल युवक का आरोप है कि हमले के पीछे उसके ही परिवारजन शामिल हैं. फिलहाल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है.

धर्म परिवर्तन से नाराज थे परिजन
घायल युवक की पहचान सलमान उर्फ संतोष के रूप में हुई है. सलमान ने बताया कि उसने अपनी इच्छा से हिंदू धर्म अपना लिया था और चुटिया भी रख रखी थी.इसी बात से उसके परिवार के लोग नाराज रहने लगे थे. सलमान का कहना है कि परिजन लगातार उसे धमकियां दे रहे थे और इसी रंजिश के चलते देर रात उस पर हमला किया गया.

गोली लगने से गंभीर, मेडिकल कॉलेज रेफर
हमले में सलमान गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना की सूचना मिलते ही रोरावर थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. घायल को पहले मलखान सिंह जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया.

पुलिस ने शुरू की जांच
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक घायल के बयान दर्ज किए गए हैं और सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं.फिलहाल पुलिस का कहना है कि हमलावरों की तलाश में दबिश दी जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

इलाके में तनाव, सुरक्षा बढ़ी
इस वारदात के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है.पुलिस ने एहतियातन अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी है. अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है.

यह घटना न केवल पारिवारिक रंजिश का मामला उजागर करती है, बल्कि धर्म परिवर्तन को लेकर समाज में पनप रहे विवादों की ओर भी गंभीर सवाल खड़े करती है. फिलहाल घायल सलमान का इलाज मेडिकल कॉलेज में जारी है और पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है.

