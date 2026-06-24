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पारिवारिक विवाद में पिता के सिर खून सवार, बेटे और बहू को गोली मारी, दोनों गंभीर घायल

Fatehpur Crime News: फतेहपुर में पारिवारिक विवाद में एक शख्स ने ऐसा आपा खोया कि उसने डबल बैरल बंदूक से बेटे और बहू पर गोली चला दी. गंभीर रूप से घायल दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 24, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 01:17 PM IST
पारिवारिक विवाद में पिता के सिर खून सवार, बेटे और बहू को गोली मारी, दोनों गंभीर घायल
Image Credit: Zee Media Bureau

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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