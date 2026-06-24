अवनीश सिंह/फतेहपुर: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र स्थित सीतापुर गांव में बुधवार सुबह एक पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. आरोप है कि एक व्यक्ति ने घरेलू कहासुनी के बाद अपने बेटे और बहू पर लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक से गोली चला दी. घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर रेफर किया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपी की तलाश की जा रही है.