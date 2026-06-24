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अवनीश सिंह/फतेहपुर: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र स्थित सीतापुर गांव में बुधवार सुबह एक पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. आरोप है कि एक व्यक्ति ने घरेलू कहासुनी के बाद अपने बेटे और बहू पर लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक से गोली चला दी. घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर रेफर किया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपी की तलाश की जा रही है.
विवाद के बाद चली गोली
प्राप्त जानकारी के अनुसार सीतापुर गांव निवासी राम खेलावन का अपने पुत्र अवनीश पटेल (36) और बहू मनीषा उर्फ प्रियंका के साथ किसी पारिवारिक मुद्दे को लेकर विवाद हो गया. बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि स्थिति तनावपूर्ण हो गई.
आरोप है कि इसी दौरान राम खेलावन ने अपनी लाइसेंसी दो नाली बंदूक उठाई और बेटे और बहू पर गोली चला दी. गोली लगने से मनीषा गंभीर रूप से घायल हो गईं, जबकि अवनीश के हाथ में चोट आई. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
ग्रामीणों ने पहुंचाई अस्पताल
गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल दंपति को तुरंत ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिंदकी पहुंचाया. चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया. बाद में बेहतर इलाज के लिए दोनों को कानपुर भेजा गया.
स्थानीय लोगों के मुताबिक, घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. इससे गांव में दहशत और चर्चा का माहौल बना हुआ है.
पुलिस जांच में जुटी, आरोपी की तलाश जारी
घटना की सूचना मिलते ही बिंदकी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के साथ ही आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. पीड़ित पक्ष की तहरीर मिलने के बाद संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
पारिवारिक विवादों को लेकर बढ़ी चिंता
यह घटना एक बार फिर पारिवारिक विवादों के हिंसक रूप लेने की गंभीर समस्या को सामने लाती है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मामला घरेलू विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकेगी. फिलहाल दोनों घायलों का इलाज जारी है और पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है.