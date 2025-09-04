Amethi News: तालाब से मिली 'बजरंगबली' की प्रतिमा, अमेठी में दैवीय चमत्कार, देखने के लिए जुटी ग्रामीणों की भीड़
Amethi News: तालाब से मिली 'बजरंगबली' की प्रतिमा, अमेठी में दैवीय चमत्कार, देखने के लिए जुटी ग्रामीणों की भीड़

Amethi News: अमेठी जिले  के तलाब में हनुमान जी कि प्रतिमा मिली, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गये और प्रतिमा की पूजा अर्चना की.  इस घटना से पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और प्रतिमा के मिलने को लोग आस्था से जोड़कर देख रहे हैं.

 

Last Updated: Sep 04, 2025, 04:22 PM IST
Amethi News: तालाब से मिली 'बजरंगबली' की प्रतिमा, अमेठी में दैवीय चमत्कार, देखने के लिए जुटी ग्रामीणों की भीड़

Amethi News/ Rahul Shukla: उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में बुधवार देर शाम उस समय हड़कंप मच गया. जब शीतला माता मंदिर के सामने स्थित तालाब के सूखे हिस्से से हनुमान जी की पत्थर की प्रतिमा मिलने की खबर फैल गई. प्रतिमा दिखने की सूचना पाकर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और जयकारों के बीच दर्शन करने लगे.

कहां का है ये मामला?
दरअसल, ये मामला कमरौली थाना क्षेत्र के बनभरिया गांव की बताई जा रही है.  जानकारी के मुताबिक, गांव का 20 वर्षीय युवक सोमिल कनौजिया अपने दोस्तों के साथ तालाब किनारे गाय चरा रहा था. इसी दौरान उसकी नजर तालाब में दबे एक पत्थर पर पड़ी. उत्सुकता से उसने लकड़ी से मिट्टी हटाई तो करीब डेढ़ से दो फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा दिखाई दी. प्रतिमा दिखते ही गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पहुंच गए. ग्रामीणों ने नारियल और गोला फोड़कर पूजा-अर्चना शुरू कर दी. श्रद्धालु तालाब के किनारे जुटकर हनुमान चालीसा और भजन गाने लगे.

धार्मिक माहौल का दिव्य संयोग 
ग्रामीणों का कहना है कि यह कोई दिव्य संयोग है और प्रतिमा के मिलने से गांव में धार्मिक माहौल और भी प्रबल हुआ है.  लोगों में आस्था का ज्वार उमड़ आया है और लगातार श्रद्धालु प्रतिमा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं.

घटना के बाद प्रशासन की व्यवस्था 
घटना की जानकारी मिलने पर  थाना प्रभारी मुकेश पटेल और क्षेत्राधिकारी अतुल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने प्रतिमा का निरीक्षण किया और स्थिति का जायजा लिया. थाना प्रभारी ने बताया कि प्रतिमा लगभग दो फीट ऊंची है. गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह या अनहोनी की स्थिति न बने

