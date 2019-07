'चैंपियन' के VIRAL VIDEO से BJP बेहद नाराज, कहा- 'अब होगी कठोर कार्रवाई'

नई दिल्ली/देहरादून: उत्तराखंड के खानपुर से विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे शराब के नशे में शस्त्र लहराते हुए दिख रहे हैं. बीजेपी से अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित होने के बाद कुंवर प्रणव सिंह का वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये वीडियो कब का है हालांकि इस बात की अभी कोई जानकारी नहीं मिली है. वहीं, वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी का कहना है कि हम इस मामले पर उत्तराखंड इकाई से बात करेंगे और कड़ी कार्रवाई.

BJP national media in-charge Anil Baluni: I've seen that video. I condemn it. These kind of complaints came against Pranav Singh Champion earlier as well, that's why he was suspended for 3 months. We'll talk to Uttarakhand unit about it. Strict action will be taken pic.twitter.com/LUbWFNNhA7

— ANI (@ANI) July 10, 2019