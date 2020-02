अलीगढ़ में CAA के खिलाफ उग्र हुआ प्रदर्शन, अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद

अलीगढ़: दिल्ली के जाफराबाद में CAA प्रदर्शन का असर अलीगढ़ में भी देखने को मिला. यहां भी सीएए और एनआरसी के खिलाफ महीनेभर से प्रदर्शन चल रहा है. लेकिन रविवार को मामला तब बिगड़ गया जब कुछ लोगों ने ऊपरकोट कोतवाली पर पथराव कर दिया. इससे निपटने के लिए पुलिस ने हमलावरों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसूगैस के गोले दागे. मामला बढ़ता गया. जिससे अलीगढ़ प्रशासन ने शहर में अगले 24 घंटों के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी है.

मामले में अलीगढ़ के जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बयान दिया कि प्रदर्शनकारियों ने सड़क को पूरी तरह से बंद कर दिया था. पुलिस प्रशासन सड़क को खुलवाने गया था. तभी कुछ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की छात्राओं ने उन्हें उकसा दिया. वहीं भीड़ ने पुलिस जवानों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी. इसे काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े. इसके बाद स्थिति तनावपूर्व बना हुआ है. प्रशासन घटना के कारणों का पता लगा रहा है.

Aligarh DM: Some women students from Aligarh Muslim University (AMU) are behind this,we are trying to identify them. We are ascertaining the damage caused by rioters&it will be recovered from them. Situation is under control now. https://t.co/9LYKZnXRr9

— ANI UP (@ANINewsUP) February 23, 2020