Milind की तुलना नागा साधुओं से करने पर Pooja bedi को रामलला के पुजारी ने दिया जवाब

अयोध्या: बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बेदी (Pooja bedi) ने मिलिंद सोमन (Milind Soman) ने समर्थन में उतरते हुए सोशल मीडिया पर जो ट्वीट किया है, वो उन पर भारी पड़ता नजर आ रहा है. सोशल मीडिया पर तो पूजा ट्रोल हो रही हैं, अब साधु समाज भी उनके इस कृत्य पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है. श्री राम जन्मभूमि राम लला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने नागा साधुओं की तुलना मिलिंद सोमन से करने वाले पूजा बेदी के बयान पर जवाब देते हुए कहा है कि - 'नागा एक संप्रदाय है जो निर्वस्त्र रहते हैं. उसी तरह जैन समाज के लोग भी निर्वस्त्र रहते हैं. ये दोनों संप्रदाय के लोग अपने इंद्रियां वश में रखते हैं. इसमें किसी तरीके कोई विकार नहीं होता है. यह परमात्मा में रमे रहते हैं. यही उनका उद्देश होता है. इनकी तुलना एक नंगे दौड़ने वाले हीरो से करना यह गलत है.'

'धार्मिक अनुष्ठान पर हिरोइन न करें आक्षेप'

उन्होंने ये भी कहा है कि धार्मिक अनुष्ठान किसी हिरोइन का आक्षेप करना उचित नहीं है. ऐसा कहना कि नागा साधुओं को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया यह सोच बहुत निंदनीय है और संत और साधक सिद्धों का अपमान है. आचार्य सत्येंद्र दास ने पूजा बेदी को सुझाव दिया है कि वे संतों का अपमान न करें और न ही संतों से वह किसी तरीके की कोई तुलना करें. संत एक साधक होता है जो देश ही नहीं पूरे विश्व के कल्याण के लिए सोचता है.

क्या है मामला?

हाल ही में एक्टर और सुपरमॉडल मिलिंद सोमन (Milind Soman) ने अपना जन्मदिन मनाया था. जन्मदिन पर मिलिंद ने सोशल मीडिया पर समुद्र किनारे दौड़ते हुए एक न्यूड फोटो (Milind Soman's nude photo) शेयर की थी. मिलिंद के उस पोस्ट पर कई सेलेब्स के रिएक्शन सामने आ चुके हैं. इसी सिलसिले में पूजा बेदी ने उन्हें अपना समर्थन दिया है. 55वें बर्थडे के मौके पर बीच पर न्यूड रनिंग करते हुए मिलिंद की फोटो उनकी पत्नी अंकिता ने क्लिक की थी. फोटो को लेकर गोवा पुलिस ने मिलिंद पर एफआईआर दर्ज की है. एक्टर के खिलाफ आईपीसी की धारा 294 और आईटी टेक्नोलॉजी के अन्य सेक्शंस के तहत मामला दर्ज किया गया है.

नागा बाबाओं से की तुलना

फिल्मों में बोल्डनेस के लिए मशहूर रहीं पूजा बेदी ने ट्वीट कर बताया कि - उन्हें मिलिंद की फोटो अश्लील नहीं लगती. मिलिंद का पक्ष लेते हुए उन्होंने कुछ नागा साधुओं की तस्वीरें शेयर करते हुए एक ट्वीट भी लिखा है. पूजा बेदी ने ट्वीट में लिखा, 'मिलिंद की गलती यह है कि वह गुड लुकिंग और फेमस हैं. अगर न्यूड होना क्राइम है तो जितने नागा बाबा होते हैं उन्हें भी अरेस्ट करना चाहिए.' इस ट्वीट के बाद से पूजा बेदी ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं.

A bsolutely nothing obscene about @milindrunning aesthetic pic. The obscenity lies in the minds of a viewer imagining more!

His crime is being good looking,famous & setting bench marks!

If nudity is a crime all naga babas should be arrested. Smearing ash can't make it acceptable! pic.twitter.com/vTTAK8whIi

