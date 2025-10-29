अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा कुछ ही देर में, रामनगरी में हर गली चौराहे पर तगड़ी सुरक्षा

Ayodhya Parikrama: 14 कोसी परिक्रमा का मुहूर्त कल 30 अक्टूबर की सुबह अक्षय नवमी पर लगभग 4:00 से है. श्रद्धालु अयोध्या पहुंच चुके हैं. श्रद्धालु कुछ ही देर में 14 कोसी परिक्रमा शुरू कर देंगे.
Trending Photos
14 Kosi Parikrama in Ayodhya: रामनगरी अयोध्या की ऐतिहासिक और प्राचीन 14 कोसी परिक्रमा गुरुवार को सुबह 4:43 बजे शुरू होगी. परिक्रमा में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामनगरी अयोध्या पहुंच चुके हैं. 14 कोसी परिक्रमा को देखते हुए अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया है. अयोध्या में हर गली चौराहे पर पुलिस तैनात कर दिए गए हैं.
सुबह तड़के चार बजे शुरू होगी परिक्रमा
बताया गया कि 14 कोसी परिक्रमा का मुहूर्त कल 30 अक्टूबर की सुबह अक्षय नवमी पर लगभग 4:00 से है. श्रद्धालु अयोध्या पहुंच चुके हैं. श्रद्धालु कुछ ही देर में 14 कोसी परिक्रमा शुरू कर देंगे. लगभग 42 किलोमीटर की परिक्रमा होगी, जो श्रद्धालु नंगे पैर आस्था के पथ पर अपना कदम बढ़ाते हैं. 14 कोसी परिक्रमा परिधि में श्रद्धालु कहीं से भी परिक्रमा शुरू करते हैं लेकिन जहां से शुरू करते हैं वहीं पर समाप्त भी करते हैं.
14 कोसी परिक्रमा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए
जिला प्रशासन ने सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. हालांकि 14 कोसी परिक्रमा अभी निर्माणाधीन है लेकिन बालू फैलाकर श्रद्धालुओं के लिए पथ को सुगम बनाया गया है. अयोध्या के महंत सीताराम दास ने मान्यता है कि 14 कोसी परिक्रमा को श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न करने से जन्म-जन्मांतर के पापों का नाश होता है. साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है. यही वजह है कि इसी कारण लाखों श्रद्धालु हर वर्ष देश के कोने-कोने से अयोध्या पहुंचकर भगवान श्रीराम के पावन धाम की परिक्रमा करते हैं.
यह भी पढ़ें Ayodhya News: 25 नवंबर को आम श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे रामलला के दर्शन! जानिए क्या है वजह?
यह भी पढ़ें Chhath Puja 2025: नोएडा से अयोध्या तक श्रद्धालुओं ने छठ पूजा के आखिरी दिन दिया उगते सूर्य को 'उषा अर्घ्य', 36 घंटे का उपवास पूर्ण