आपकी बेटी मां बन गई है… डॉक्टर की बात सुनकर उड़ गए नाबालिग के परिजनों के होश, फिर सामने आई ठेकेदार की शर्मनाक करतूत!

Gonda News/Atul Kumar Yadav: यूपी के गोंडा जिले में लकड़ी ठेकेदार की घिनौनी करतूत सामने आई है. ठेकेदार पर 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी से अवैध संबंध बनाने और उसे गर्भवती करने का गंभीर आरोप लगा है. आरोप है कि आरोपी ने किशोरी को झांसे में लेकर उससे अवैध संबंध बनाए. धीरे-धीरे यह संबंध लगातार चलता रहा और कुछ महीनों बाद किशोरी गर्भवती हो गई.

क्या है पूरा मामला ?

ये घटना नवाबगंज थाना क्षेत्र के भोपतपुर गांव की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, आरोपी लकड़ी ठेकेदार अवध किशोर उर्फ लल्लन वजीरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में पेड़ खरीदने के बहाने पहुंचा था. वहीं उसकी मुलाकात 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी से हुई.

कैसे हुआ खुलासा?

बता दें कि 2 अक्टूबर को नाबालिग के पेट में तेज दर्द होने पर परिजन उसे अयोध्या के श्रीराम अस्पताल लेकर पहुंचे. जांच के दौरान डॉक्टरों ने बताया कि किशोरी गर्भवती है और उसने एक नवजात बच्ची को जन्म दिया है. यह सुनकर परिजन हैरान रह गए. जब परिवार ने किशोरी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने लकड़ी ठेकेदार अवध किशोर उर्फ लल्लन का नाम बताया.

परिजनों ने मांगा जिम्मेदारी स्वीकारने का वादा

नाबालिग की मां ने आरोपी ठेकेदार से नवजात बच्ची को स्वीकारने की बात कही, लेकिन आरोपी ने मना कर दिया. इसके बाद पीड़िता और उसके परिजन वजीरगंज थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ तहरीर दी.

मुकदमा दर्ज, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी अवध किशोर उर्फ लल्लन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. वजीरगंज थाना पुलिस ने नाबालिग का जिला महिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया है और मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दर्ज कराए गए हैं.

पुलिस जांच में जुटी

वजीरगंज थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी.

