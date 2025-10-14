रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर 200 करोड़ का घोटाला? पूर्व मंत्री का आरोप, लूट में BJP नेताओं का हाथ

Ayodhya News: अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में 200 करोड़ रुपये का घोटाले का आरोप लगाया गया है. ये आरोप सपा नेता व पूर्व मंत्री पवन पांडेय की ओर से लगाए गए हैं. उन्होंने बीजेपी नेताओं पर अफसरों से मिलीभगत कर लूट का आरोप लगाया है.
Ayodhya News: रामनगरी अयोध्या में प्रभु श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा मामला अब गंभीर विवाद का विषय बन गया है. समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पवन पांडेय ने बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि अयोध्या के विकास और ऐतिहासिक और धार्मिक आयोजन में करीब 200 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया है. उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार के संरक्षण में कुछ नेता और अधिकारी मिलकर इस भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं.
पूर्व मंत्री ने लगाए गंभीर आरोप
सपा नेता व पूर्व मंत्री पवन पांडेय के मुताबिक, उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी के लिए सैकड़ों आरटीआई आवेदन दाखिल किए, लेकिन अब तक केवल कुछ ही का ही जवाब मिला है. इससे यह स्पष्ट होता है कि कई फाइलें जानबूझकर गायब कर दी गई है. आरोप है कि अंदरखाने में बड़े स्तर पर गड़बड़ी चल रही है. उन्होंने यह भी कहा कि करोड़ों रुपये के टेंडर बिना किसी प्रक्रिया के जारी किए गए. इससे पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं.
खर्चों पर भ्रष्टाचार का आरोप
पूर्व मंत्री पवन पांडेय ने अयोध्या नगर निगम और आउटसोर्सिंग में हुए खर्चों पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. इस पूरे प्रकरण की सीएजी जांच कराने की मांग की है. उन्होंने कहा कि जब देशभर की नजर अयोध्या पर है, तब ऐसे घोटाले रामनगरी की छवि को धूमिल कर रहे हैं.
दोषी अफसरों पर कार्रवाई की मांग
पवन पांडेय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित अयोध्या दौरे से पहले दोषी अफसरों और जिम्मेदार नेताओं पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि रामराज्य का नाम लेकर भ्रष्टाचार करना भगवान श्रीराम की मर्यादा का अपमान है. इस बयान के बाद अयोध्या की सियासत में हलचल मच गई है और अब सबकी निगाहें सरकार की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं.
