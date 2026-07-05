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Ayodhya Terror Attack: 5 जुलाई 2005 का वो काला दिन, रामलला पर आतंकी हमले के 21 साल पूरे; जानें क्या हुआ था उस रोज

Ayodhya News: 5 जुलाई 2005 को अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में हुए आत्मघाती (फिदायीन) आतंकी हमले की आज 21वीं बरसी है. राम जन्मभूमि परिसर में लश्कर-ए-तैयबा के छह आतंकवादियों ने एक बड़ा फिदायीन हमला किया था.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 05, 2026, 08:56 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 08:56 AM IST
Ayodhya Terror Attack: 5 जुलाई 2005 का वो काला दिन, रामलला पर आतंकी हमले के 21 साल पूरे; जानें क्या हुआ था उस रोज
Image Credit: Ayodhya NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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