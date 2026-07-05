Ayodhya Terror Attack: 5 जुलाई 2005 का वो काला दिन, रामलला पर आतंकी हमले के 21 साल पूरे; जानें क्या हुआ था उस रोज

बैरिकेडिंग तोड़ते हुए अंदर घुस गए थे आतंकी

आतंकवादी विस्फोटकों से भरी जीप लेकर बैरिकेडिंग तोड़ते हुए अंदर घुस गए थे और उनका मकसद अस्थायी राम मंदिर को उड़ाना था. हालांकि, सुरक्षा बलों (CRPF) ने त्वरित और जांबाज कार्रवाई करते हुए सभी 6 आतंकियों को मौके पर ही मार गिराया था. इसके बाद अयोध्या की सुरक्षा को और चाक चौबंद कर दिया गया था. पूरे येलो जोन में सभी रास्तों पर बैरियर लगाकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर दिए गए थे. इसके बाद आतंकियों ने दोबारा अयोध्या पर अपनी बुरी नजर नहीं डाली.