Ayodhya Terror Attack: 5 जुलाई 2005 का वो काला दिन, रामलला पर आतंकी हमले के 21 साल पूरे; जानें क्या हुआ था उस रोज

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विशाल सिंह/अयोध्या: रामलला पर हुए आत्मघाती (फिदायीन) हमले की आज 21वीं बरसी है. आज ही के दिन 5 जुलाई 2005 को अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में लश्कर-ए-तैयबा के छह आतंकियों ने एक बड़ा हमला किया था. गौरतलब है कि आज से 21 साल पहले आज ही के दिन देश के करोड़ों हिन्दुओं की आस्था का केंद्र रामलला और उनके अस्थायी मंदिर को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया था.
बैरिकेडिंग तोड़ते हुए अंदर घुस गए थे आतंकी
आतंकवादी विस्फोटकों से भरी जीप लेकर बैरिकेडिंग तोड़ते हुए अंदर घुस गए थे और उनका मकसद अस्थायी राम मंदिर को उड़ाना था. हालांकि, सुरक्षा बलों (CRPF) ने त्वरित और जांबाज कार्रवाई करते हुए सभी 6 आतंकियों को मौके पर ही मार गिराया था. इसके बाद अयोध्या की सुरक्षा को और चाक चौबंद कर दिया गया था. पूरे येलो जोन में सभी रास्तों पर बैरियर लगाकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर दिए गए थे. इसके बाद आतंकियों ने दोबारा अयोध्या पर अपनी बुरी नजर नहीं डाली.
दो स्थानीय नागरिकों की हुई थी मौत
इस भीषण मुठभेड़ में दो स्थानीय नागरिकों की भी जान चली गई थी और सात जवान घायल हुए थे. इस मामले में जून 2019 में प्रयागराज की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए मुख्य साजिशकर्ता चार आतंकियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि एक को बरी कर दिया था.
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