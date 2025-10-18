Advertisement
Diwali 2025: गोंडा के दीयों से सजेगी रामनगरी, राम की पैड़ी पर बिखेरेगी अलौकिक छटा, अयोध्या में टूटा पिछले साल का रिकॉर्ड

Ayodhya Deepotsav 2025: राम नगरी अयोध्या में कल भव्य दीपोत्सव होने वाला है. जिसके लिए गोंडा से 3 लाख नहीं बल्कि 5 लाख मिट्टी के दीये भेजे गए हैं. इन दीयों से राम की पैड़ी समेत अन्य जगहों को रौशन किया जाएगा. इतने बड़े स्तर पर दीये बनाने के ऑर्डर से कुम्हार काफी खुश नजर आ रहे हैं. पढ़िए पूरी डिटेल...

Ayodhya Deepotsav 2025: राम नगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जहां अयोध्या के दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए गोंडा के कुम्हारों ने खूबसूरत दीये बनाए हैं. ये 5 लाख मिट्टी के दीए अयोध्या भेजे गए हैं. इन दीयों को राम की पैड़ी समेत अन्य स्थानों पर लगाया गया है. जहां 19 अक्टूबर को भव्य तरीके से तेल डालकर दीपोत्सव मनाया जाएगा. 

दीपोत्सव के लिए बने दीये
इतने बड़े स्तर पर कुम्हार को ऑर्डर मिलने से कुम्हार काफी खुश नजर आ रहे हैं. कुम्हारों को अपने हाथों से अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम के लिए दीये बनाने का सौभाग्य मिला है. कुम्हारों द्वारा बने मिट्टी के दीये को इकट्ठा किया गया. फिर उसे ठेकेदार के जरिए अयोध्या में छोटे-छोटे गाड़ियों से सुरक्षित तरीके से पहुंचाया गया. ताकि, कोई भी दीपक खराब ना हो.

5 लाख मिट्टी के दीयों का ऑर्डर
पिछले साल भी गोंडा के कुम्हारों ने करीब तीन लाख दीये बनाकर अयोध्या के दीपोत्सव के लिए भेजे थे. इस साल 3 लाख नहीं, बल्कि 5 लाख मिट्टी के दीये बनाने का ऑर्डर दिया गया था, जो कुम्हारों ने समय से पहले अयोध्या भेज दिया गया है. आपको बता दें, गोंडा की धरती को राजा दशरथ की कर्म भूमि तो अयोध्या की धरती को राजा दशरथ की जन्म भूमि मानी जाती है. गोंडा में राजा दशरथ की गाय चरने के लिए आया करती थी. 

क्या बोले दीये बनाने वाले कुम्हार?
ऐसे में हर साल योगी सरकार बनने के बाद दीप उत्सव के लिए लाखों दीयों का ऑर्डर गोंडा के कुम्हारों को दिया जाता है. फिर ये दीये ही राम पैड़ी पर लगाया जाता है, जहां धनतेरस के मौके पर भव्य तरीके से दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित होता है. वहीं, वजीरगंज के रौजा में दीपक बनाने वाले ननकन, टाइगर और बदशाम ने कहा कि दीपक बनाने का ऑर्डर मिलने से हमें रोजगार मिला है. योगी सरकार आने के बाद हम लोगों को फायदा हो रहा है. हम लोग दीये बनाकर बेचते हैं. उसके बाद कुल्लड़ व अन्य मिट्टी के सामान बनाते बेचते हैं.

हमारे लिए सौभाग्य की बात-कुम्हार
उनका कहना है कि पहले चाइनीज़ सामानों की आवक होने के चलते हम लोगों को काम मंदी का सामना करना पड़ता था और रोजी-रोटी पर संकट था. अब हम लोग अपने घर पर स्वरोजगार पाते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करने के साथ त्योहार को भी अच्छे से मनाते हैं. इस तरीके के कार्यक्रमों में हमारे दीपक जा रहे हैं, जो हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है.

