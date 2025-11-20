Advertisement
PM मोदी के आगमन से पहले अयोध्या हाई अलर्ट: 50 फ्लाइट्स, वीआईपी पार्किंग और विशेष सुरक्षा ऑपरेशन शुरू

Ayodhya News:   अयोध्या एयरपोर्ट पर 25 नवंबर को पीएम मोदी के आगमन से पहले तैयारियां तेज हैं. आठ में से चार पार्किंग वीआईपी के लिए आरक्षित की गईं. लगभग 50 फ्लाइट्स की संभावना है. सुरक्षा हेतु सीआईएसएफ के 48 जवान तैनात और 24 नवंबर को विशेष ऑपरेशन होगा

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 20, 2025, 04:18 PM IST
PM मोदी के आगमन से पहले अयोध्या हाई अलर्ट: 50 फ्लाइट्स, वीआईपी पार्किंग और विशेष सुरक्षा ऑपरेशन शुरू

अयोध्या न्यूज/प्रवेश कुमार :  उत्तर प्रदेश के अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 नवंबर को प्रस्तावित अयोध्या दौरे को ध्यान में रखते हुए महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर तैयारियां चरम पर हैं. एयरपोर्ट प्रशासन ने सुरक्षा, पार्किंग प्रबंधन और फ्लाइट संचालन से जुड़े सभी इंतजामों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. अधिकारियों के अनुसार, यह दौरा अब तक के सबसे व्यस्त वीआईपी मूवमेंट्स में से एक साबित हो सकता है.

क्या है तैयारी ? 
एयरपोर्ट डायरेक्टर धीरेंद्र सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट पर कुल आठ पार्किंग की व्यवस्था है. इनमें से चार पार्किंग पूरी तरह वीआईपी मूवमेंट के लिए आरक्षित कर दी गई हैं, जबकि शेष चार पार्किंग शेड्यूल और नॉन-शेड्यूल उड़ानों के लिए उपयोग होंगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सुरक्षा कारणों से फ्लाइट रिफ्यूलिंग को न्यूनतम रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि रनवे और एप्रन क्षेत्र में भीड़ न बढ़े और सुरक्षा सुचारू बनी रहे. 

50 से अधिक फ्लाइट्स की लैंडिंग का अनुमान
25 नवंबर को एयरपोर्ट पर करीब 50 फ्लाइट्स के आने की संभावना है.  इतने बड़े दबाव को देखते हुए आसपास के जिलों के एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों को भी अलर्ट पर रखा गया है. एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार, वीआईपी मेहमानों को उतारने के बाद कई फ्लाइट्स को पास के अन्य जिलों जैसे सुल्तानपुर, अंबेडकरनगर और लखनऊ की एयर स्ट्रिप्स पर पार्क कराया जाएगा, जिससे अयोध्या एयरपोर्ट पर भीड़ नियंत्रित रहे. 

सीआईएसएफ के 48 जवान तैनात, 24 नवंबर को विशेष ऑपरेशन
सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद बनाने के लिए एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के 48 जवान पहले ही तैनात हो चुके हैं.  इन्हें विशेष जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिनमें एप्रन सुरक्षा, वीआईपी एस्कॉर्ट और रनवे मॉनिटरिंग शामिल है.  इसके साथ ही 24 नवंबर को एक विशेष सुरक्षा ऑपरेशन चलाया जाएगा, जिसमें सभी एजेंसियां मिलकर एयरपोर्ट परिसर की गहन चेकिंग और रिहर्सल करेंगी.  संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स भी स्टैंडबाय मोड पर रहेंगी. 

सभी विभागों में लगातार समन्वय
एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि प्रधानमंत्री के दौरे को पूरी तरह सुरक्षित और सफल बनाने के लिए सभी विभागों सुरक्षा एजेंसियों, ग्राउंड स्टाफ, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और स्थानीय प्रशासन के बीच निरंतर समन्वय जारी है. अधिकारियों ने बताया कि दौरे के दिन किसी भी तरह की बाधा न आए, इसके लिए सभी सिस्टम्स का परीक्षण और ट्रायल रन लगातार चल रहा है. 

Ayodhya news

Trending news

