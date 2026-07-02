/अयोध्या, अलीगढ़ और हमीरपुर समेत यूपी में सड़क हादसों में 8 लोगों की मौत; बाल-बाल बचे भाजपा विधायक

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UP Road accidents News: उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पिछले कुछ घंटों में हुई सड़क दुर्घटनाओं और अन्य हादसों ने जनजीवन को झकझोर कर रख दिया है. इन घटनाओं में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं.
NH-34 पर बाइक और पैदल यात्री की टक्कर में दो की मौत
अलीगढ़ के अकराबाद थाना क्षेत्र में कीरतपुर टोल प्लाजा के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ. यहां एक तेज रफ्तार बाइक ने पैदल चल रहे एक व्यक्ति को रौंद दिया. इस दुर्घटना में बाइक सवार तीन लोग और पैदल चल रहा व्यक्ति, कुल चार लोग घायल हो गए. जिला अस्पताल में एक घायल को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दूसरे ने जेएन मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. बाकी दो घायलों का इलाज जारी है.
ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर में तीन की मौत
अयोध्या-लखनऊ हाईवे पर थाना रौनाही के मुबारकगंज के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ. लखनऊ से अयोध्या की ओर आ रही एक स्कॉर्पियो और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई. इस हादसे में स्कॉर्पियो सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है.
मिट्टी पर फिसलकर पलटी अर्टिगा, महिला की मौत
जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र के बथुआवर गांव के समीप एक परिवार की अर्टिगा कार अनियंत्रित होकर पलट गई. कार सड़क पर फैली मिट्टी पर फिसल गई थी. इस दुर्घटना में संगीता 30 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जबकि कार में सवार पांच अन्य लोग घायल हो गए। घायल फिलहाल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं.
हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया ट्रक, खलासी की जलकर मौत
हमीरपुर के चिकासी थाना क्षेत्र में एक ट्रक खराब होने के कारण सड़क किनारे खड़ा था. उसकी मरम्मत के दौरान ट्रक हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गया, जिससे उसमें भीषण आग लग गई. आग इतनी भयानक थी कि ट्रक धूं-धूं कर जल उठा और टायर फटने से कई धमाके भी हुए.इस हादसे में ट्रक खलासी की जलकर दर्दनाक मौत हो गई.
रोटावेटर की चपेट में आकर मासूम की मौत
कुशीनगर के सेवरही थाना क्षेत्र के पूरब पकडियार पट्टी गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. खेत की जुताई के दौरान 10 वर्षीय एक बच्चा रोटावेटर की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों ने शव रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.
बीजेपी विधायक की गाड़ी को ट्रक ने मारी टक्कर
महोबा में बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत की गाड़ी को एक अज्ञात ट्रक ने साइड मार दी, जिससे बड़ा हादसा टल गया. पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने इसे अपने बेटे की हत्या की साजिश करार दिया है.उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक द्वारा जल जीवन मिशन का मुद्दा उठाने के बाद से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.