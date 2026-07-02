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अयोध्या, अलीगढ़ और हमीरपुर समेत यूपी में सड़क हादसों में 8 लोगों की मौत; बाल-बाल बचे भाजपा विधायक

Ayodhya News : प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पिछले कुछ घंटों में हुई सड़क दुर्घटनाओं और अन्य हादसों ने जनजीवन को झकझोर कर रख दिया है. इन घटनाओं में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 02, 2026, 10:27 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:27 AM IST
अयोध्या, अलीगढ़ और हमीरपुर समेत यूपी में सड़क हादसों में 8 लोगों की मौत; बाल-बाल बचे भाजपा विधायक
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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