/अयोध्या, अलीगढ़ और हमीरपुर समेत यूपी में सड़क हादसों में 8 लोगों की मौत; बाल-बाल बचे भाजपा विधायक

NH-34 पर बाइक और पैदल यात्री की टक्कर में दो की मौत

अलीगढ़ के अकराबाद थाना क्षेत्र में कीरतपुर टोल प्लाजा के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ. यहां एक तेज रफ्तार बाइक ने पैदल चल रहे एक व्यक्ति को रौंद दिया. इस दुर्घटना में बाइक सवार तीन लोग और पैदल चल रहा व्यक्ति, कुल चार लोग घायल हो गए. जिला अस्पताल में एक घायल को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दूसरे ने जेएन मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. बाकी दो घायलों का इलाज जारी है.