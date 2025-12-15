Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3042078
Zee UP-UttarakhandAyodhya

भगवान श्रीराम के जन्म से लेकर रावण वध और जल समाधि तक का अद्भुत दृश्य, 5 एकड़ भूमि पर विकसित हो रहा आधुनिक पार्क

Ayodhya News: भगवान श्री राम  के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या को अलग ही पहचान मिल गई है. यहां पर प्रतिदिन लाखों भक्त दर्शन करने आते है. भक्तों की संख्या आने वाले समय में और भी बढ़ जाएगी. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 15, 2025, 07:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

Ayodhya News: अयोध्या एक बार फिर अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गरिमा के नए शिखर की ओर बढ़ रही है. यहां पर रामलला पार्क का निर्माण  शुरू हो चुका है, जो भगवान श्रीराम के जीवन चरित्र को जीवंत रूप में दर्शाएगा. प्रतिदिन यहां पर करीब एक लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर रहे हैं. ऐसे में रामलला पार्क जैसे नए केंद्र अयोध्या को वैश्विक धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर और मजबूत करेगा. यहां पर आने वाले भक्तों को भगवान  श्री राम से जुड़ी हुई अनेको कहानियों के बारे में और भी ज्ञात होगा. 

कहां पर बन रहा है?
14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर साकेत सदन के पीछे स्थित करीब 5 एकड़ भूमि पर विकसित हो रहा है. ये पार्क 17.22 करोड़ रुपये की लागत बनाया जाएगा. इस पार्क में आपको भगवान राम  के बाल्यकाल से लेकर ताड़का वध, धनुष भंग, बाली वध, रावण पर विजय (लंका विजय), लक्ष्मण के लिए संजीवनी लाना और मेघनाथ वध जैसे  दृश्यों को भव्य स्टैच्यू के माध्यम से दिखाया जाएगा. ताकि यहां पर आने वाले भक्तों रामायण की महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकेंगे. 

कितने जोन में विकसीत किया जा रहा है?
आपको बता दें कि इसको चार जोन में विकसीत किया जा रहा है. जोन प्रथम में भगवान श्रीराम का जन्म दृश्य, दूसरे जोन में बाल्यकाल की झलकियां, तीसरे जोन में गुरुकुल जीवन की प्रेरक कथाएं और चौथे जोन में ताड़का वध, धनुष भंग, बाली वध, रावण पर विजय (लंका विजय), लक्ष्मण के लिए संजीवनी लाना और मेघनाथ वध जैसे अद्भुत दृश्यों को स्टैच्यू के माध्यम से दिखाया जाएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

आधुनिक सुविधाओं से लैस
इतना ही नहीं इस पार्क को आधुनिक सुविधाओं से लैश भी बनाया जा रहा है. बता दें कि पार्क में प्रवेश द्वार से लेकर पार्किंग तक आधुनिक सुविधाएं होंगी. वॉच टावर, टिकट काउंटर, स्क्रीन वॉल, शौचालय, साथ ही ओपन एयर थियेटर, म्यूजिकल फाउंटेन, बच्चों का प्ले एरिया और ओपन जिम जैसी व्यवस्थाएं इसे परिवारों, युवाओं और बच्चों के लिए खास बनाएंगी. 

कब खुलेसा ये पार्क?
नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने बताया कि राम मंदिर के साथ-साथ शहर में पार्क, संग्रहालय और अन्य विकास परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं. रामलला पार्क जल्द ही पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा, जो न केवल धार्मिक भावनाओं को सशक्त करेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा. 

अयोध्या अब केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और आधुनिक विकास का आदर्श संगम बनकर विश्व पटल पर उभर रही है. 

TAGS

Ayodhya news

Trending news

Hapur News
गुरुग्राम-नोएडा की तर्ज पर संवर रहा यूपी का ये जिला! 1300 करोड़ से बदलेगी तस्वीर
Uttarakhand news
उत्तराखंड में 40 हजार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को खुशखबरी! धामी ने दिया न्यू ईयर गिफ्ट
Moradabad news
मुरादाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा ! बेकाबू थार ने 5 साल की बच्ची को रौंदा
Hapur News
हापुड़ में 85 लाख की लूट, हाईवे पर तमंचे की नोक पर मुनीम से बैग छीनकर फरार हुए बदमाश
Varanasi News
ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष को तगड़ा झटका, वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला
Kushinagar News
देवरिया और महराजगंज को बड़ी राहत! अब पासपोर्ट के लिए नहीं करनी पड़ेगी लंबी दौड़
Kanpur Dehat News
कानपुर देहात सामूहिक विवाह सम्मेलन में अव्यवस्थाओं का साया
Saharanpur news
शादी के दबाव से डरा कातिल प्रेमी, गला रेतकर की प्रेमिका की निर्मम हत्या
Mathura News
मथुरा कलेक्ट्रेट में भड़के वकील ! 150 से ज्यादा चैंबर ध्वस्त होने पर सड़क पर आक्रोश
Amroha News
2008 बावनखेड़ी नरसंहार की दोषी शबनम के पिता की संपत्ति पर वारिस कौन? खड़ा हुआ विवाद