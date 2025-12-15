भगवान श्रीराम के जन्म से लेकर रावण वध और जल समाधि तक का अद्भुत दृश्य, 5 एकड़ भूमि पर विकसित हो रहा आधुनिक पार्क

Ayodhya News: अयोध्या एक बार फिर अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गरिमा के नए शिखर की ओर बढ़ रही है. यहां पर रामलला पार्क का निर्माण शुरू हो चुका है, जो भगवान श्रीराम के जीवन चरित्र को जीवंत रूप में दर्शाएगा. प्रतिदिन यहां पर करीब एक लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर रहे हैं. ऐसे में रामलला पार्क जैसे नए केंद्र अयोध्या को वैश्विक धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर और मजबूत करेगा. यहां पर आने वाले भक्तों को भगवान श्री राम से जुड़ी हुई अनेको कहानियों के बारे में और भी ज्ञात होगा.

कहां पर बन रहा है?

14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर साकेत सदन के पीछे स्थित करीब 5 एकड़ भूमि पर विकसित हो रहा है. ये पार्क 17.22 करोड़ रुपये की लागत बनाया जाएगा. इस पार्क में आपको भगवान राम के बाल्यकाल से लेकर ताड़का वध, धनुष भंग, बाली वध, रावण पर विजय (लंका विजय), लक्ष्मण के लिए संजीवनी लाना और मेघनाथ वध जैसे दृश्यों को भव्य स्टैच्यू के माध्यम से दिखाया जाएगा. ताकि यहां पर आने वाले भक्तों रामायण की महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकेंगे.

कितने जोन में विकसीत किया जा रहा है?

आपको बता दें कि इसको चार जोन में विकसीत किया जा रहा है. जोन प्रथम में भगवान श्रीराम का जन्म दृश्य, दूसरे जोन में बाल्यकाल की झलकियां, तीसरे जोन में गुरुकुल जीवन की प्रेरक कथाएं और चौथे जोन में ताड़का वध, धनुष भंग, बाली वध, रावण पर विजय (लंका विजय), लक्ष्मण के लिए संजीवनी लाना और मेघनाथ वध जैसे अद्भुत दृश्यों को स्टैच्यू के माध्यम से दिखाया जाएगा.

आधुनिक सुविधाओं से लैस

इतना ही नहीं इस पार्क को आधुनिक सुविधाओं से लैश भी बनाया जा रहा है. बता दें कि पार्क में प्रवेश द्वार से लेकर पार्किंग तक आधुनिक सुविधाएं होंगी. वॉच टावर, टिकट काउंटर, स्क्रीन वॉल, शौचालय, साथ ही ओपन एयर थियेटर, म्यूजिकल फाउंटेन, बच्चों का प्ले एरिया और ओपन जिम जैसी व्यवस्थाएं इसे परिवारों, युवाओं और बच्चों के लिए खास बनाएंगी.

कब खुलेसा ये पार्क?

नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने बताया कि राम मंदिर के साथ-साथ शहर में पार्क, संग्रहालय और अन्य विकास परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं. रामलला पार्क जल्द ही पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा, जो न केवल धार्मिक भावनाओं को सशक्त करेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा.

अयोध्या अब केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और आधुनिक विकास का आदर्श संगम बनकर विश्व पटल पर उभर रही है.