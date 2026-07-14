/राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा की मुश्किलें बढ़ीं... ADA ने निर्माणाधीन मकान पर चस्पाया नोटिस, सीलिंग से बचाने का आखिरी मौका

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Ayodhya: अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की दानराशि में कथित गड़बड़ी के मामले की जांच तेज हो गई है. इस प्रकरण में कार्रवाई का दायरा अब आरोपियों की संपत्तियों तक पहुंच गया है. मुख्य आरोपियों में शामिल लवकुश मिश्रा से जुड़े निर्माणाधीन मकान पर अयोध्या विकास प्राधिकरण (एडीए) ने सख्त रुख अपनाते हुए अंतिम नोटिस जारी किया है. यह नोटिस उनकी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम चस्पा किया गया है, जिनके नाम पर यह संपत्ति दर्ज बताई जा रही है.
15 जुलाई तक मांगा गया जवाब
प्राधिकरण के अनुसार इससे पहले 3 जुलाई को भी सुप्रिया मिश्रा को नोटिस भेजा गया था, लेकिन निर्धारित तिथि पर उनका पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. इसके बाद 13 जुलाई को दूसरा और अंतिम नोटिस जारी किया गया. नोटिस में निर्देश दिया गया है कि सुप्रिया मिश्रा 15 जुलाई को सुबह 11 बजे प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर भवन निर्माण से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें.
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि तय समय तक संतोषजनक जवाब या स्वीकृत मानचित्र उपलब्ध नहीं कराया गया, तो भवन के विरुद्ध नियमानुसार सीलिंग सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
मानचित्र स्वीकृति पर उठे सवाल
जांच के दौरान सामने आया कि वनवीरपुर क्षेत्र में एक हजार वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्माणाधीन मकान बनाया जा रहा है. प्राधिकरण का दावा है कि इस भवन के निर्माण के लिए आवश्यक मानचित्र की स्वीकृति नहीं ली गई है. इसी कारण निर्माण की वैधता को लेकर संबंधित पक्ष से स्पष्टीकरण मांगा गया है.
जांच में सामने आए संपत्ति से जुड़े तथ्य
पुलिस जांच के मुताबिक, लवकुश मिश्रा ने पिछले वर्ष अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर यह जमीन खरीदी थी, जिस पर वर्तमान में मकान का निर्माण चल रहा है. जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि संपत्ति खरीद और निर्माण में इस्तेमाल धन का स्रोत क्या था और उसका दानराशि गबन मामले से कोई संबंध है या नहीं.
दानराशि मामले में रिश्तों की भी जांच
जांच में यह भी सामने आया है कि लवकुश मिश्रा का संबंध मिल्कीपुर क्षेत्र के निवासी अनुकल्प मिश्रा से है. अनुकल्प श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट में दानराशि की गणना और रखरखाव से जुड़े कार्यों में जिम्मेदारी निभा चुका है. जांच एजेंसियां दोनों के बीच वित्तीय लेनदेन और अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रही हैं. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी.