Ayodhya News: किसान एक्सप्रेस में बम की सूचना से हड़कंप, अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां

Ayodhya News/प्रवेश पाण्डेय: अयोध्या के पटरंगा स्टेशन पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब फिरोजाबाद-धनबाद रूट पर चलने वाली किसान एक्सप्रेस (13308) में बम होने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही ट्रेन को पटरंगा स्टेशन पर रोका गया और सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत अलर्ट कर दिया गया.

मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात

एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में रुदौली सर्किल की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरी ट्रेन को सुरक्षा घेराबंदी में लेकर जांच शुरू कर दी. यात्रियों को सुरक्षित दूरी पर रखते हुए डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते ने डिब्बों की गहन जांच शुरू की है.

सूत्रों के अनुसार युवक हिरासत में प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक बम सूचना देने वाला युवक पुलिस की गिरफ्त में है. उससे पूछताछ जारी है.

खबर अपडेट की जा रही है.