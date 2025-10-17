Advertisement
Ayodhya Deepotsav 2025: अयोध्या दीपोत्सव में इस बार महाकुंभ मेले की तर्ज पर AI कैमरों से सुरक्षा और निगरानी की जाएगी. जो न केवल भीड़ का हेड काउंट करेंगे, बल्कि संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान भी कर सकेंगे. इन कैमरों के जरिए अफसरों तक अलर्ट भेजा जाएगा, जिसके जरिए तुरंत क्राउड मैनेजमेंट कर लिया जाएगा.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Oct 17, 2025, 07:22 PM IST
अयोध्या दीपोत्सव में महाकुंभ की तकनीक! संदिग्धों की खुद-ब-खुद होगी पहचान, सुरक्षा में सेंध हो या ओवर क्राउड, तुरंत अधिकारियों को मिलेगा अलर्ट

Ayodhya: दीपोत्सव 2025 इस बार न सिर्फ भव्यता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बनेगा, बल्कि यह तकनीकी प्रबंधन का भी अद्भुत उदाहरण पेश करेगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पहली बार दीपोत्सव में महाकुंभ के तर्ज पर एआई कैमरों से इतने बड़े पैमाने पर निगरानी की जाएगी. श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए पूरे मेला क्षेत्र में 11 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) कैमरे तैनात किए जा रहे हैं, जो चप्पे-चप्पे पर नजर रखेंगे. ये एआई कैमरे लता चौक, धर्म पथ, राम पथ और राम की पैड़ी पर लाइव रहेंगे, जिससे चारो तरफ से आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जाएगी.

भीड़ का हेडकाउंट और संदिग्धों की पहचान 
डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि इस बार दीपोत्सव में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने अभूतपूर्व कदम उठाया है. एआई कैमरे न केवल भीड़ का हेड काउंट करेंगे, बल्कि संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान भी कर सकेंगे. अगर किसी क्षेत्र में भीड़ अधिक होती है, तो तुरंत इन कैमरों के जरिए अफसरों तक अलर्ट भेजा जाएगा, जिसके जरिए तुरंत क्राउड मैनेजमेंट कर लिया जाएगा.

पूरे आयोजन पर AI कैमरों को नजर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 11 एआई कैमरे एक्टिव मोड में रहेंगे. महाकुंभ मेला क्षेत्र में इन कैमरों की टेस्टिंग पहले ही की जा चुकी है. पूरे आयोजन क्षेत्र को 11 एआई कैमरों से कवर कर लिया जाएगा. दीपोत्सव के दौरान इन कैमरों के माध्यम से आने-जाने वाले श्रद्धालुओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी.

तकनीकी सुरक्षा, अनुशासन और सुविधा तीनों सुनिश्चित करेंगे
सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अयोध्या में इस बार महाकुंभ की तर्ज पर एआई क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है. इससे न सिर्फ भीड़ का वैज्ञानिक विश्लेषण होगा, बल्कि आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई भी की जा सकेगी. कैमरों से प्राप्त आंकड़े प्रशासन के पास लाइव अपडेट के रूप में पहुंचेंगे. यह तकनीक सुरक्षा, अनुशासन और सुविधा तीनों सुनिश्चित करेगा.

सुरक्षा-व्यवस्था बनेगी मिसाल
अयोध्या के डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि योगी सरकार की मंशा है कि दीपोत्सव का आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, बल्कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी मिसाल बने. इसके लिए पूरे मेला क्षेत्र में एआई कैमरे इंस्टॉल किए जा रहे हैं.

TAGS

Ayodhya Deepotsav

